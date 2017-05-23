Başrollerini Demet Özdemir ve Furkan Palalı'nın paylaştığı Onur (Furkan Palalı) ve Lale'nin (Demet Özdemir) karşısına çıkan sürpriz aşk hikasini konu alan No: 309, 49. son bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde Onur ve Lale bir karar vererek temiz bir sayfa açmak için uğraşıyor. Fakat Filiz ve Erol bu duruma engel olabilmek için her yolu deneyecekler. İşte No: 309 49. son bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

NO: 309 49. SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Takipçileriyle 49. randevusuna çıkacak olan No: 309'da olaylar şöyle gelişecek: Onur ve Lale Ağva'da temiz bir sayfa açmaya karar verseler de, Filiz ve Erol buna engel olmak için her yolu dener ve sonunda da başarır.

Onur ve Lale bir anda kendilerini büyük bir kavganın içinde bulur. Ama bu seferki kavgalarının sonucu farklı olacak Onur ve Lale’nin aşkları beklemedikleri bir şekilde sınanacaktır.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Onur ve Lale terapistin verdiği görev doğrultusunda Ağva’ya giderler.. Hipnoz yüzünden kötü biri olan Filiz’in onları yalnız göndermeye niyeti yoktur.. Hemen Erol’u da yanına alarak peşlerine takılır.

Plan ve program içine girerler.. Bu arada Onur ve Lale için özel bir yer olan Ağva ‘da aralarında ki buzlar kısa sürede erimeye başlar. Bu tatil onları tekrar bir araya getirmeyi başarabilecek midir?

NO: 309 OYUNCULARI

DEMET ÖZDEMİR

LALE YENİLMEZ

Lale, 27 yaşında, saflık derecesinde iyi niyetli, yardımsever, fedakâr, dürüst, kendi halinde kimseye zararı olmayan ve çok doğal bir kızdır. Üniversitenin tarih öğretmenliği bölümünden mezundur. Yıllardır ne kadar çabalasa da atanamadığı için annesiyle çiçekçi dükkanında çalışmaktadır. Babasının daha ufak yaşlarda kendilerini terk edip gitmesinin ve 5 yıllık uzatmalı sevgilisi tarafından aldatılmasının yarattığı travmanın izlerini taşırken, aşka, erkeklere ve evliliğe olan tüm inancını kaybetmiştir.. Aslında kendine bile itiraf edemese de derinlerde bir yerde gerçek aşkın özlemini çekmektedir.

FURKAN PALALI

ONUR SARIHAN

Onur, 30 yaşında, Sarıhanlar Holding’in iki veliahdından öne çıkanı, kendini beğenmiş ama buna hakkı olduğunu düşünen, gece hayatını seven, pahalı ve lüks zevkleri olan, kibar, bir parça vurdumduymaz ve çapkın biridir. Amacı günün birinde holdingin başına geçmektir. Dedesinden öğrendikleri, aldığı eğitim ve hırslı yapısı dolayısıyla kısa zamanda ülkenin iş ve sosyete dünyasının kayda değer isimleri arasında yerini almıştır. Aşka ve evliliğe olan bakışı, zamanı geldiğinde yapılması gereken bir sorumluluktan ibarettir. Daha doğrusu bu, ailesine vermek istediği izlenimdir. Ancak Onur’un, bu müesseseye öyle kolay kolay geçmeye niyeti yoktur. Dedesinin vefatından sonra, vasiyeti doğrultusunda evliliğe biraz daha sıcak bakacaktır.

SUMRU YAVRUCUK

SONGÜL ŞEN

52 yaşında, üç kız annesi, eşi başka bir kadın için kendisini terk ettikten sonra çocuklarını, saçını süpürge ederek büyütüp bu yaşa getiren bir kadındır. Songül’ün en büyük arzusu kızlarını evlendirip rahata kavuşmaktır. Bu konuda işe Lale’den başlamıştır çünkü Nergis’i herkese layık görememektedir.

NURŞİM DEMİR

İSMET SARIHAN

Onur ve Erol'un babaannesi. Gelenek ve göreneklerine bağlı tam bir Anadolu kadını, değerlerinden asla taviz vermeyen, dediğim dedik çaldığım düdük yapısıyla iki oğlunun da üstünde hala güçlü bir yaptırımı olan bir kadındır. Eşine verdiği destekle, şirketin bugünlere getirmesinde de büyük rol oynamıştır. Sarıhanoğulları Holding’in, Onur ve Erol’dan sonraki varislerini garanti altına almadan ölmemeyi kafasına koymuştur. Bunu da, rahmetli eşinin vasiyeti doğrultusunda gerçekleştirmeyi planlamaktadır.

GÖKÇE ÖZYOL

KURTULUŞ YORULMAZ

Kurtuluş, Nilüfer’in kocası... Bir baltaya sap olamamış, üçkâğıtçı, kumarbaz, ayaküstünde 50 tane yalan söyleyen ama bu yalanlara başkalarından daha çok kendi inanan bir adamdır. Nilüfer’i bulduğu her fırsatta aldatan ama her defasında da yakalanan Kurtuluş çapkınlığına rağmen Nilüfer’e aşıktır.

CİHAN ERCAN

EROL SARIHAN

29 yaşında, annesinin güdümünde, kıskanç, beceriksiz ama bunu sürekli örtbas etme gayretinde bir adamdır. Hayattaki tek rakibi ona göre kuzeni Onur’dur. İkisi de, aynı üniversitede okumuş Londra’da master yapmış ancak ne hikmetse kendisinin gösterdiği başarıların takdiri Onur’unkiler kadar coşkulu karşılanmamıştır. Aslında Erol da zeki bir adamdır ama zekâsını, sürekli sinsilikle tamamlamayı tercih ettiği için bir türlü huzura kavuşamamaktadır. O kadar hırslıdır ki, dedesinin mirasına konmak için gözünü bile kırpmadan kendinden 60 kilo fazla olan Filiz’le evlenmek üzeredir.

ÖZLEM TOKASLAN

YILDIZ SARIHAN

Onur'un annesi olan Yıldız, hayatı boyunca eşi ve oğluyla ilgilenmekten başka bir şey yapmamış bir kadındır. Hayattaki en önemli amaçlarından biri eltisi Betül’e her anlamda üstünlük sağlamak olduğundan, Onur’un evlenme zorunluluğu ortaya çıktığında normalden iki kat fazla gözünü karartacaktır.

SUAT SUNGUR

FİKRET SARIHAN

59 yaşında, emeklilik sonrası kendisini çapkınlığa vermiş bir adamdır. Ciddi bir şey yaşamasa da bu heyecanlar onu diri tutmaktadır. Eşi Yıldız’ı çok sevse de Betül’le olan yarışında niye bu kadar hırslı olduğuna hiç anlam verememektedir. . Aslında Fikret’in, kardeşi Şadi ile hiçbir sorunu olmadığı, tam tersine çok iyi geçindikleri için de başı Yıldız’la sürekli derde girmektedir. Çünkü her Şadi’yi savunuyor gibi olduğunda Yıldız bunu, Betül’ü savunuyor pozisyonuna getirip Fikret’i canından bezdirmektedir. İki kardeş bu yüzden çareyi, mış gibi yapmakta bulmuşlar, evde bir aradayken kanlı bıçaklı gibi davranıp dışarıda günlerini gün etmeye karar vermişlerdir.

SEVİNÇ ERBULAK

BETÜL SARIHAN

51 yaşında ama son üç yıldır 48’i bir türlü deviremeyen, bu yüzden aile içinde çaktırmadan alaya alınan, rüküş zevkleri olmasına karşın Yıldız’ın ağzına laf vermemek adına dolabında gizli bir bölmesi olan ve bu bayıldığı kıyafetleri kendisini zaman zaman odasına kilitleyip deneyerek tatmin olan bir kadındır. Aralarındaki bu rekabetin tam olarak ne zaman ve nasıl başladığını pek hatırlamamakla birlikte esas takıntısı Onur’dan kaynaklanmaktadır. Çünkü konu ne olursa olsun Onur, Erol’a kıyasla bir tık üstte muamele görmektedir ve bu da Betül’ü çıldırtmaktadır.

BEYTİ ENGİN

ŞADİ SARIHAN

56 yaşında, emeklilik sonrası girdiği andropozun da etkisiyle işten elini eteğini çekmiş, karısının peşinde dolanmaktadır. Karısından aşırı tırsan, ne derse harfiyen uygulayan kılıbık bir kocadır. Abisiyle iyi geçinse de bu durumu karısından saklamaktadır.

FATMA TOPTAŞ

NİLÜFER YORULMAZ

Nilüfer, Songül’ün ilk göz ağrısı.. Zeynep’in annesi . Liseyi bitirir bitirmez hayırsızın tekiyle evlenen Nilüfer iki ayda bir, “kocamı boşayacağım” deyip ana ocağına geri dönmektedir. Ev hanımıdır, günlerini kocasının peşinde geçirmektedir. Ya onu biriyle basmakta, ya da kahvede kumar oynarken yakalamaktadır. Giyinip süslenmeyi seven Nilüfer ailenin en saf kızıdır.

İREM HELVACIOĞLU

PELİNSU YALIN

Güzel akıllı bir kız.. Annesi Şebnem tarafından büyük bir titizlikle zengin koca avcısı olarak yetiştirilmiş.. Son derece politik, işini bilen tuttuğunu koparan biri. Çocukken şişman bir kız olduğu için Onur’un kendisiyle dalga geçmelerinden dolayı ondan pek haz etmese de, içinde bulundukları ekonomik sıkıntıları aşmak için ona yakınlaşacak ve Onur’la evlenmek için elinden geleni yapacaktır.. Bu konuda en büyük destekçisi Onur’un annesi Yıldız olacaktır.. PELİN ULUKSAR

NERGİS YENİLMEZ 22 yaşında açık öğretim üniversite öğrencisi olan Nergis bir kozmetik mağazasında çalışmaktadır. Ailenin en güzelidir, sürekli bakımlı makyajlı gezmektedir. Ablalarına karışan onlara akıl veren bir kızdır. En büyük ideali zengin biriyle evlenip ömür boyu süs bireri şeklinden bir davetten bir davete gitmektir. Onur’un şoförü Samet’i zengin zannetmesi komik olayların gelişmesine sebep olur. MURAT TAVLI

SAMET YETİŞ Sarıhan ailesinin yanında uzun yıllardan beri çalışan Samet Yetiş , Onur Sarıhan'ın şoförlüğünü yapmaktadır. Samet güvenirliği ve samimiyetinden dolayı Onur Sarıhan'ın sağ koludur. Yeri geldiğinde patronunun sırdaşı ve akıl danıştığı biri haline gelir. Tespitleri hep doğru çıkar. Samet aradığı aşkı tesadüfler sonucu patronun eşi olacak Lale Yenilmez'in kız kardeşi Nergis'te bulacaktır. CEREN TAŞÇI

FİLİZ SARIHAN Filiz, Erol'la evlenerek onun Onur'la olan miras yarışına katılmıştır. Onur'a göre hızlı davranmış olan Erol'la çocuk planları yapmaya başlamışlardır bile... Aynı zamanda Pelinsu'nun ortaokul arkadaşı olan Filiz, Erol'u herkesten kıskanmaktadır. FATİH AYHAN

DR. ONUR SAYGIN Onur Saygın genç, bekar ve başarılı bir jinekolog 'tur. Lale Yenilmez'in zor zamanlarında hem bir arkadaş hem de doktoru olarak onunla ilgilenecektir. Güvenilir,titiz ve sorumluluk sahibidir. Lale'ye gizliden bir ilgisi olsa da Lale'nin güvenini sarsmamak için bunu saklar. EDA ÖZEL

ŞEBNEM YALIN Şebnem Hanım Pelinsu'nun annesi... Sarıhan Ailesi'nin eski aile dostlarından biri. Pelinsu'nun Onur'la yapacağı evliliğin kendileri için bir kurtuluş olduğunu düşünüyor. ÖMRÜM NUR ÇAMÇAKALLI

GÜLŞAH YORULMAZ Nilüfer ve Kurtuluş'un biricik ve de tatlı mı tatlı kızları. 6 yaşında ve şimdilik anneannesinin tek torunu... NO 309 DİZİSİNİN KONUSU Dedesinden kalan mirası alabilmek ve şirketin başına geçebilmek için evlenmesi ve de çocuk sahibi olması gereken Onur, annesinin zoruyla bir randevuya gider.



Lale de annesinin ayarladığı randevu için aynı mekandadır. Birbirlerini tanımayan Lale ve Onur yanlış anlaşılmalar sonucu aynı masaya otururlar. Bu yanlışlık onları büyük bir sürprize hazırlar..



Başrollerinde Demet Özdemir ve Furkan Palalı'nın yer aldığı yeni dizi NO: 309 her çarşamba Fox TV'de ekranlarında olacak.