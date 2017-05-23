Başrollerini Kerem Bürsin, Leyla Lydia Tuğutlu ve Gürkan Uygun'un paylaştığı Bu Şehir Arkandan Gelecek 18. son bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde Gülce ve Tekin'in işbirliğinden haberdar olan Ali, Derin ve Şahin de soluğu Tekin'in evinde alırlar. İşte Bu Şehir Arkandan Gelecek 18. son bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

BU ŞEHİR ARKANDAN GELECEK 18. SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Veysel'in kaçırılması başta Nesrin olmak üzere herkesi sarsar. Veysel'in hayatını kurtarmanın tek yolu, Ali'nin turnuva maçını kaybedip elenmesidir. Ali için hayalleriyle vedalaşma vaktidir. Ancak Şahin durumu o kadar kolay kabullenmeyecektir. Annesi kendi gözü önünde katledilen Yiğit, intikam almaya kararlıdır. Artık kaybedecek hiçbir şeyi yoktur. Gözü dönmüş bir halde Tekin'in kapısına dayanır.

Gülce ve Tekin'in işbirliğinden haberdar olan Ali, Derin ve Şahin de soluğu Tekin'in evinde alırlar. Ancak hiç beklemedikleri bir manzarayla karşılaşırlar. Tekin'i başına silah dayalı halde bulurlar. Tekin'in kurtuluşu bu kez Şahin ve Ali'nin elindedir. Şahin, hem Veysel hem de Ali için ellerini kirletmeye razı olur ve Aydemir'i kaçırır. Planı, Veysel'le Aydemir'i takas etmektir. Ancak işler umduğu gibi gitmez. Bu sırada maça çıkan ve babasından haber alamayan Ali'nin rakibine yenilmekten başka çaresi yoktur. Şahin maç bitmeden oğluna yetişebilmek için elinden geleni yapacaktır.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Bu Şehir Arkandan Gelecek 17. bölümde olaylar şöyle gelişti: Şahin'in Ali için dövüştüğü mekân, yasadışı bahis oynandığı gerekçesiyle polisler tarafından basılır. Ali, babasını zorlukla oradan çıkarmayı başarır ancak Şahin'in yürüyecek mecali yoktur. Polise yakalanmak üzereyken son anda umulmadık birinin yardımıyla kurtulurlar. Dövüşte galip gelen Şahin, Aydemir'den anlaşmanın gereğini yapıp sözleşmeyi kendisine vermesini ister. Ancak Aydemir sözünde durmayınca Şahin, zor kullanmak zorunda kalır.

Babasının gözü önünde dayak yemesi ve Ali'nin ters tavırları Gülce'yi çileden çıkartır. Gülce, Ali ve Şahin'den intikam almak için gözünü Veysel'e diker. Maddi bakımdan da güçlenmek isteyen Belgin, Tekin'den habersiz Yiğit'le işbirliği yapmaya karar verir ve Yiğit'ten tekrar kaçakçılık işine girmesini ister. Yiğit, bunun çok tehlikeli olabileceği konusunda onu uyarsa da Belgin kararlıdır; Tekin'in canını yakmak için tehlikeyi göze alacaktır. Tekin, kızının gönlünü almak için doğmamış torununa hediyeler alıp Derin'in kapısına gönderir.

Derin'i en hassas yerinden yakalamaya çalışmaktadır. Babasının değişmek istediğini düşünüp umutlanan Derin, öğreneceği bir gerçekle büyük hayal kırıklığına uğrayacaktır. Bora'nın ilgisine karşılık vermeye başlayan Aslı, annesinden gizli onunla buluşmaya başlar. Ancak Ebru onları yakalar. Aslı, annesine Ali'nin ilgisini çekmek için Bora'yı kullandığını itiraf eder. Aslı sonunda işi abartıp Ali'ye boşanmak istediğini çünkü Bora'yla evleneceklerini söyler. Ali'nin tepkisi Aslı'nın işine gelecektir. Şahin'in aldığı hediye Veysel'i çok mutlu eder ama okulda onu rahatsız eden çocuklara karşı bir önlem alması gerekmektedir. Ali'den kendisine dövüşmeyi öğretmesini ister. Herkesten gizli ormanda buluşup çalışmaya karar verirler. Ancak Veysel buluşma yerine gelmez. Ali endişelenir ve her yerde onu arar. Bütün mahalle ayağa kalkmış Veysel'i ararken, Ali'ye gelen bir telefon büyük paniğe yol açar.

GENEL HİKAYE

Henüz beş yaşındayken annesinin ölümüne şahit olan Ali'yi, yük gemilerinde aşçılık yapan Rauf sahiplenir ve büyütür. Birlikte gemilerde çalışarak, yirmi dört yılı geride bırakırlar, Rauf, Ali'ye hem annelik hem de babalık yapar, yaşadığı travmayı unutturmak için hayatını ona adar.

Ali, "anne" dediği Rauf'un da desteğiyle, gemicilik eğitimi alır, kimsesiz büyümüş bir çocuk olduğunu, Rauf'un şefkatiyle unutur, yirmi sekiz yaşına geldiğinde, beş dil konuşabilen, yakışıklı, olgun, sosyal bir gemi adamıdır.

Armatör Tekin Mirkelamoğlu'nun kızı Derin ise, Hayatıyla ilgili çok önemli kararların eşiğindedir. Nişanlısı Yiğit'le mutlu sona yaklaştıkça, nedense mutsuzluğu artmaktadır.. Ali'nin içinde bulunduğu gemi limana yanaşırken, Derin de O sabaha yatağından bambaşka bir hayal için kalkar, ama O gün, hayatının değişeceğinin farkında değildir...

Ali yıllardır özellikle İstanbul'a uğrayan gemilerde çalışmak İstememiştir. Yaşadığı büyük travmadan sonra, Şehre küstür, yıllar sonra "Rauf anne"si İstanbul özlemiyle yanıp tutuştuğu için onunla gelmeyi kabul eder, ama tek bir şartı vardır, limana inmeyecektir.

Halbuki Rauf İstanbul'a özellikle Ali için gelmiştir bu şehre.... Kendi hastalığının ilerlediğinin farkındadır. Ölmeden Ali'nin geçmişindeki sırları açığa çıkarmaya, Ali'yi emin ellere emanet etmeye kararlıdır.. Bu sebeple eski boks şampiyonu Şahin Vargı'yı bulur.

Limana ayak bastıklarında olaylar hiç de Rauf'un düşündüğü gibi gelişmez. Ali, gemiden iner inmez, kim olduğunu bilmediği bir kızın hikayesinin kahramanı olur..