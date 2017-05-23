Moğollarla zorlu bir mücadele veren Ertuğrul Bey'in hikayesini konu alan Diriliş Ertuğrul her Çarşamba günü seyircisiyle buluşuyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanan son bölümün ardından 89'uncu bölüm fragmanı yayınlanmadı. İzleyiciler yeni bölüm fragmanının neden yayınlanmadığını merak ediyor. Peki Diriliş Ertuğrul 89. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte cevabı...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 89. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

24 Mayıs Çarşamba günü saat 21.45'te yapılacak olan UEFA Avrupa Ligi final karşılaşması olan Ajax - Manchester United maçı nedeniyle Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümü bir sonraki hafta yayınlanacak. Bu hafta özel bölümüyle ekranlara gelecek olan Diriliş Ertuğrul'un 89. bölümü 31 Mayıs Çarşamba günü izleyicisinin karşısına çıkacak.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Diriliş Ertuğrul 87. bölümde olaylar şöyle gelişti: Bir süredir sessizliğini koruyan Vasilius Nikea’dan gelen büyük orduyla birlikte güç toplamış ve Sultan’ın casusunu yakalayarak Ertuğrul’ları büyük bir tuzağa düşürmüştür. Ertuğrul’lar büyük zayiat vermiş, Aliyar ciddi bir ok darbesi almıştır. Peki Ertuğrul’lar Vasilius’un bu büyük saldırısından kurtulabilecek midir? Aliyar yaşayacak mıdır? Diğer yandan Halime doğum sancıları içinde kıvranmaktadır. Çocuk ters gelmekte ve ebeler bir türlü doğumu gerçekleştirememektedir.

Halime son olarak kendinden geçmiş ve herkes çaresiz kalmıştır. Ebeler var güçleriyle çaba harcamaktadırlar. Peki ebelerin bu çabası netice verecek midir? Halime Sultan kurtulacak mıdır? Bebek yaşayacak mıdır? Diğer yandan Sultan Aleaddin Ebu Mansur adıyla Kayı Obasına gelmiş, incelemelerde bulunmuştur. Peki Sultan Aleaddin’i Konyadan kayı obasına tebdil-i kıyafet getiren sebep nedir? Sultan’ın burada olması ne gibi neticeler doğuracaktır?

87. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ural hain beylerle bir olup son kozunu oynayarak obasını almak üzere harekete geçmiştir... Vasilius ise Ural’a destek sözü vermiştir. Birlikte Çavdar obasına darbe yapmaya giderlerken, yaptığı hata neticesinde obayı terk eden Dündar onları görmüş ve bu durumu Ertuğrul Bey’e iletmiştir. Ertuğrul önce hain beyleri, ardından Çavdar Obasındaki başta Ural olmak üzere tüm hainleri Aliyar ve alplarıyla birlikte öldürmüştür.

Vasilius ise bir olmuş Türk Beyleriyle baş edemeyeceğini anlayarak orayı terk etmiştir. Peki Vasilius şimdi hangi yoldan Ertuğrul’a saldıracak? İntikam almak için neler yapacaktır? Ertuğrul, Vasilius’un hamlelerine karşı nasıl bir önlem alacaktır? Diğer yandan Aslıhan, Ilgın’dan dönmüş; döner dönmez Ural’ın hain darbe teşebbüsüyle karşılaşmıştır... Aslıhan Ilgın’da olmaktan pek memnun olmadığını, yurdundan ayrılmak istemediğini ima etmiştir... Peki Aslıhan Sadettin Köpek’le evlenmek istemeyecek midir? Eğer istemezse Aliyar’ın ve Ertuğrul’un tepkisi ne olacaktır?