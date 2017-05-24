Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Tuba Büyüküstün'ün paylaştığı Cesur ve Güzel 28. son bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümünde Rıza, Cesur'dan sonsuza dek kurtulmaya karar vererek ona bir tuzak kuruyor. İşte Cesur ve Güzel 28. son bölüm fragmanı ve yeni bölümden tüyolar...

CESUR VE GÜZEL 28. SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Takipçileriyle 28. randevusuna çıkacak olan Cesur ve Güzel'de olaylar şöyle gelişecek: Cesur, Rıza’yı köşeye sıkıştırdığı anda bir karar vermek zorunda kalır, Sühan onun doğru kararı vermesi için dua ederken babasının bıçaklandığı haberiyle tüm Korludağ sarsılır.

Korhan, tüm yaşananlardan Cahide’yi sorumlu tutsa da ailesinin iyiliği için sessiz kalmak zorunda kalır. Tahsin Korludağ, bu sefer hepsinin elini kolunu bağlayacak bir sürpriz yapmıştır.

Her şeyini kaybeden Bülent, intikam almayı kafasına koymuş şekilde Korludağ Çiftliği’nin kapısını çalar. Mihriban’ın tüm çabalarına rağmen, Bülent’in hırsı onu hata yapmaya mahkum etmiştir.

Cesur’un önüne çıkardığı bütün virajları ustalıkla dönen Rıza, ondan sonsuza dek kurtulmaya karar verir. Cesur ve Sühan birbirlerinden habersiz Rıza’nın kurduğu tuzaklara ayrı ayrı ilerlerken, ikisinin de aklında birbirlerinde duydukları aşktan başka bir şey yoktur.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜME YAŞANANLAR

Cesur ve Güzel 27. bölümde olaylar şöyle gelişti: Tüm düşmanlıkları geride bırakıp yeniden bir aile olmak isteyen Sühan, Cesur’a mutlu haberi verir. Bir bebekleri olacağını öğrenen Cesur, sevinçten deliye döner. Bundan sonra ne olursa olsun Sühan’ın elini bırakmamaya kararlıdır.

Tahsin Korludağ’ın etrafındaki çember hızla daralırken, çözüm yine Rıza’dan gelir. Günahlarının ortaya çıkmasına engel olmak için bir oyun daha oynarlar fakat bu sefer kazanan sürpriz bir isim olacaktır.

Geçmişin sırları Bülent’in peşini bırakmazken, yaktığı kıvılcım Cahide’nin evliliğini de alevler içinde bırakır. Korhan’ın, Cahide’yi affetmesi giderek zorlaşmaktadır.

Sühan’ın teklifini kabul eden Cesur ona değiştiğini ispatlamak için büyük çaba sarf ederken hayat, önüne büyük engeller çıkarmaya devam eder. Tüm evlatlarını kaybeden Tahsin Korludağ ise Cesur’dan intikamını alacak son kozunu oynamak için fırsat beklemektedir.