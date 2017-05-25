Yeni Gelin
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Altın sevdası, kadınların başına bela oluyor

Show TV'de yayınlanan Yeni Gelin'in 12. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde altın sevdası, kadınların başına umduklarından çok daha büyük bir bela açacak!

25 Mayıs 2017 Perşembe, 00:03:48 Güncelleme: 00:10:12

Show TV ekranlarının Cumartesi akşamına damga vuran dizisi Yeni Gelin 12. bölümüyle cumartesi akşamı ekranlara gelecek. Yapımcılığını Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, Show TV'nin beğeni toplayan dizisi "Yeni Gelin"in 12. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İşte Yeni Gelin 12. bölüm 2. fragmanı ve yeni bölümden tüyolar...

YENİ GELİN 12. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDI

KONAĞIN KADINLARI ALTINLARI BULUYOR

"Yeni Gelin"in Cumartesi akşam ekrana gelecek 12. bölümünde; Kadınlar altınları bulmuş, konağa getirmiştir. Ama nerde saklayacak, bunları kime satacaklardır? Bunun için Baran’a başvururlar. Kısa zamanda altınları satıp zengin olacaklardır. Ama işler umdukları gibi gitmez. Buldukları defineyle ilgili efsaneler, özellikle Ayşe’yi fazlasıyla etkiler. Yakalarını bırakmayan talihsizlikler ve tesadüfler kadınları fazlasıyla zora sokar. Kamilla’nın kendini aklaması, Türkmen’in hüküm giymesine sebep olur. Kalender, Türkmen’i affetmeyecektir, cezasını keser.

Türkmen, çareyi kaçmakta bulsa da kısa sürede gerçeklerle yüzleşir ve evinin yolunu tutar. Konağa mutsuz dönen sadece Türkmen değildir. Şirin de konaktaki mutsuz kadınlar kervanına katılmış, Ferhat’la yolları sonsuza kadar ayrılmıştır. Ramazan ayının gelişiyle birlikte evde huzur, birlik, beraberlik rüzgarı esse de altınların varlığı, kadınların huzurunu iyice kaçırmıştır. Kadınlar, tam altınları satıp huzura kavuşacaklarını sandıkları anda birbiri üstüne şok yaşarlar. Üst üste gelen sinir bozucu olaylardan sonra tam rahata kavuşacakları anda hiç ummadıkları bir hamleyle karşılaşırlar. Altın sevdası, kadınların başına umduklarından çok daha büyük bir bela açacaktır.

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BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE YAŞANANLAR

BELLA VE HAZAR, BEBEK SORUNUNU ÇÖZMEYE KARARLI!

Bella’yı uçurumun kenarından, onu yine oraya gönderen kişi kurtarır. Hazar, Bella’yı hurafelerden uzak tutmaya çalışsa da Bella’nın aklı bir kez çelinmiştir. Canla başla Ebe Durdu’nun direktiflerine uymaya kararlıdır. Hazar’sa çareyi doktorda aramaya karar verir. Genç çift, doktora gittiğinde ikinci şoku yaşarlar. Çocuk sahibi olmak için Hazar’ın da tedavi görmesi gerekmektedir. Hazar, bunun kesinlikle konaktakiler tarafından duyulmasını istemez. Fakat Bozok Konağı’nda hiçbir şey saklı kalmadığından bu sır da kısa zamanda gün yüzüne çıkar. Kalender, bir yandan oğluna üzülürken diğer yandan kızı için çırpınmaktadır. Çünkü Şirin, Dilan’ın şikayeti üzerine Baran’la birlikte nezarethanededir.

Dilan, öcünü almak için bir fırsat bulmuştur fakat Baran, olaya müdahale eder. Şirin, kısa zamanda özgürlüğüne kavuşur.Türkmen’in aşk hayatı, Kamilla ve Kamil’in yuvalarını yıkma noktasına getirir. Kamilla, Türkmen’e yardım ettiğini sanarken kendi evliliğinin altını oymaktadır.

Kamil, Kalender’in yardımıyla birlikte büyük bir yanılgıya sürüklenir. Tüm bunlar, kadınların gündemini değiştirmeye yetmez. Onlar, Çukurtarla’nın peşindedir. Konaktakilere çaktırmadan tarlaya gidip keşif yaparlar, konağa gelip malzeme ararlar, canla başla çalışırlar. Ve sonunda emeklerinin karşılığını alırlar. Çukurtarla’nın hikmeti nihayet ortaya çıkmıştır.

11. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

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