Diriliş Ertuğrul 88.bölüm yayımlandıktan sonra herkes merakla 89.bölüm fragmanını beklemişti. Ancak yüzbinlerce kişi fragmanın yayımlanmamasıyla büyük bir şok yaşamış ve fragmanın neden yayımlanmadığını araştırmaya başlamıştı. UEFA Avrupa Ligi finali nedeniyle bu hafta ekranlara gelmeyen Diriliş Ertuğrul'un merakla beklenen 89. bölüm fragmanı finalin hemen ardından yayımlandı. İşte merakla beklenen Diriliş Ertuğrul'un 89.son bölüm fragmanı...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 89.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Diriliş Ertuğrul'un 89.bölümünde ortalık karışacağa benziyor. Karacahisar Kalesi'nin fethi için Ertuğrul Bey ile görüşmeye gelen Selçuklu Sultanı Alaaddin, Ertuğrul'un sahibi olduğu Hanlı Pazar'da yediği yemekten zehirleniyor. Ertuğrul Bey'in en güvendiği isimlerden olan Artuk Bey, Sultan Alaaddin'in zehirlendiğini Ertuğrul Bey'e iletiyor ve Ertuğrul Bey hızla Hanlı Pazar'a geliyor. Geçtiğimiz bölümde Çavdar Obası'na gelen Sadettin Köpek de Sultanın zehirlendiği haberini alır almaz Selçuklu askerlerini toplayarak Hanlı Pazar'ın kapısına dayanıyor ve Sultanın Hanlı Pazar'da zehirlendiği gerekçesiyle Ertuğrul'un suçlu olduğunu ve tutuklanmasını istiyor. Bunun üzerine Ertuğrul Bey tutuklanmayı kabul ederek Hanlı Pazar'da bir odada gözaltında tutuluyor. Hayme Ana'nın öncülüğündeki Kayı Alpleri ile Selçuklu askerleri karar sonrasında karşı karşıya geliyor. Planının işlediğini düşünen Vasilius yine karanlık planlar peşinde... Fragmanın son sahnesinde Ertuğrul, Sadettin Köpek'i Vasilius'un düzenleyeceği saldırı konusunda uyarıyor ve tedbirleri alması gerektiğini dile getiriyor. Diriliş Ertuğrul 89. son bölüm fragmanı sonrasında "Sultan Alaaddin'i kim zehirledi?, Sultan Alaaddin ölecek mi?" sorularının cevabı merakla bekleniyor. İşte Diriliş Ertuğrul 89.son bölüm fragmanı...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 88. SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

ALİYAR BEY ÖLÜYOR

Ertuğrul’lar büyük zayiat vermiş, Aliyar ciddi bir ok darbesi almıştır. Peki Ertuğrul’lar Vasilius’un bu büyük saldırısından kurtulabilecek midir? Aliyar yaşayacak mıdır?

Diğer yandan Halime doğum sancıları içinde kıvranmaktadır. Çocuk ters gelmekte ve ebeler bir türlü doğumu gerçekleştirememektedir. Halime son olarak kendinden geçmiş ve herkes çaresiz kalmıştır. Ebeler var güçleriyle çaba harcamaktadırlar. Peki ebelerin bu çabası netice verecek midir? Halime Sultan kurtulacak mıdır? Bebek yaşayacak mıdır? Diğer yandan Sultan Aleaddin Ebu Mansur adıyla Kayı Obasına gelmiş, incelemelerde bulunmuştur. Peki Sultan Aleaddin’i Konyadan kayı obasına tebdil-i kıyafet getiren sebep nedir? Sultan’ın burada olması ne gibi neticeler doğuracaktır?