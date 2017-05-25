Kanal D'de yayınlanan Türker İnanoğlu imzalı dizi Arka Sokaklar 443. son bölümüyle Cuma akşamı ekranlara gelecek. Başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan'ın paylaştığı dizinin yeni bölümünde Hande ve Volkan'ı kurtarmak için seferber olan ekip, uyuşturucu patronu Gürcan'ı köşeye sıkıştırıyor! İşte Arka Sokaklar 443. son bölüm fragmanı ve özeti...

ARKA SOKAKLAR 443. SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

MESUT GİZLİ OPERASYONLA TEHLİKENİN İÇİNE DÜŞÜYOR

Uyuşturucu patronu Gürcan, ekibini yeni hedefi haline gelir. Mesut gizli bir göreve gidiyor; kimliğinin ortaya çıkmasıyla burun buruna geliyor! Rıza Baba ve ekip, tehlikeyi önlemek için yola çıkıyor!

Öte yandan Gözde'nin başı belaya girer. Gözde'yi kurtarmak için Ali'nin annesi yardım isterken, başını belaya sokar. Rıza Baba ve ekip, bu operasyonu da başarıyla atlatabilecekler mi?

Nereden geldiği bilinmeyen bir araba Gürcan’ları çatışmadan kurtarır ve bir bağ evine getirir. Gürcan, Mesut ve Behruz, karşılarında Harun’u görür. Gürcan, ürettikleri malları polise kaptırınca, arkadaşı Necati’nin evinde sakladıklarını yurt dışına satmaya kalkar. Bunun için eski sevgilisi Yeliz’i kurye olarak kullanmaya karar verir. Nişanlısı Cemre, bunu öğrenince kıskançlık krizine girer. Cemre, Yeliz’in evine hesap sormaya geldiğinde, polis baskın düzenler ve ikisini de götürür. Cemre’yi sorgusunun ardından serbest bırakırlar.

Gürcan, nişanlısı Cemre ile beraber Necati’nin barına eğlenmeye gelir. Hande ve Volkan’da barın önünde gözlem yapmaktadır. Cemre, onların emniyette gördüğünü hatırlar ve Gürcan’a söyler. Gürcan, Volkan ve Hande’yi kaçırtır. Uyuşturucuları yurt dışına çıkarmak için bu sefer Hande’yi kurye olarak kullanacaktır. Rıza Baba ve ekibi, Hande ve Volkan’ı kurtarmak için, harekete geçer. Rıza Baba, adamların arkasındaki büyük patronun İlhan Kansu olduğunu öğrenir. İşlediği bütün suçları ortaya çıkarmak için hazırlıklara başlar.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE YAŞANANLAR

MESUT UYUŞTURUCU ÇETESİNİN İÇİNDE

Mesut, Kovandere'de şehit olan arkadaşı Sedat Çakmak'ın oğlu Ufuk'u uyuşturucu batağından kurtarmak ve uyuşturucu tedarik eden çetenin içine gizli görev ile giriyor... Uyuşturucu imalatı yapan yere ve çetenin başındakine yakın olmak için hayatını riske atıyor. Ekip, Mesut'tan aldığı bilgiler ışığında çeteyi çökertmek için operasyon düzenliyor.



Volkan komisere ve Hüsnü'nün ailesine Bülent isimli birinden çiçek gelir. Amacını anlamayan ekip, gelen çiçeklere şaşkınlıklarını gizleyemez.



Uyuşturucu çetesine düzenlenen operasyonda ekibi ve Mesut'u bekleyen tehlike ne? Şebeke, Mesut'un polis olduğunu öğrenecek mi? Gizemli çiçeklerin amacı ne?

Ekip, sorguya aldıkları Naci’den, Gürcan’ın elebaşları olduğunu öğrenir. Mesut, gizli bir göreve hazırlanır. Gürcan’ın şoförü olarak işe başlar. Üretim yaptıkları atölyeye giderler. Gürcan’a bu kadar yakınken, onu ömür boyu hapse attıracak kanıtlar elinin altındadır artık. Gürcan, Behruz’dan uyuşturucu üretimi için, hammadde teminatı yapacaktır.

Takas gerçekleşeceği zaman, ekip suçüstü yapmak için baskına hazırlanır. Mesut, vericiyi üzerine yerleştirir ve Rıza Baba’ya sinyal gönderir. Ekip, operasyona gitmek için hazırdır. Gürcan son anda, nişanlısı Cemre’nin havaalanına gittiğini öğrenir ve operasyonun yapılacağı yere gitmekten vazgeçer. Mesut, üzerindeki sinyal vericiyle Gürcan’ı geri getirmek için peşinden gider.