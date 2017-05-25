Başrollerini Emrah, Burcu Kıratlı, Işıl Yücesoy, Kenan Bal, Cüneyt Mete ve Ayşegül Ünsal'ın paylaştığı Aşk ve Mavi 29. son bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümünde İsmet'in eski bir borcundan dolayı konağa haciz gelince Fazıl, İsmet'in mirastaki hakkını Ali ve Cemal'e devreder. İşte Aşk ve Mavi 29. son bölüm fragmanı ve özeti...

AŞK VE MAVİ 29. SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ali, Cemal ve İsmet, Fazıl'ın konaktan uzaklaşmak için tuttuğu evi fazlaca ziyaret etmeye başlayınca, konaktaki kadınlar duruma çok kızar ve erkekleri konağa almamaya karar verirler.

İsmet'in eski bir borcundan dolayı konağa haciz gelince Fazıl, İsmet'in mirastaki hakkını Ali ve Cemal'e devreder.

Bu durum kardeşler arasında büyük bir kavgaya neden olur.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Fidyeciler Refika diye yanlışlıkla Hasibe'yi kaçırmıştır. Hasibe, kendisinin Refika olmadığını kanıtlamaya çalışırken Cemal de fidye parasını vermemenin yollarını aramaktadır. Mavi'nin gecenin bir vakti aşermesi Ali ve Cemal'in başını derde sokar.

Fazıl, evdeki kavgadan, gürültüden sıkılmıştır. Biraz uzaklaşmak ister ama Refika durumu yanlış anlar.

AŞK VE MAVİ OYUNCU KADROSU



ALİ (EMRAH)

Ürgüp'ün büyük ailelerinden Göreçkilerin ortanca oğlu. Abisinin işlediği cinayeti üstlenip, onun yerine hapis yatacak kadar fedakar, yürekli bir adam... Hapiste mektuplaştığı Mavi'ye aşık olur. Ona olan sevdası öyle büyüktür ki ölüm Mavi'nin elinden gelecek olsa bile razıdır. Celladına aşık olan Ali, bile bile onunla evlenir.

MAVİ (BURCU KIRATLI)

Güzel, hırçın ve bir o kadar da naif. Çok sevdiği abisini gencecikken kaybetmiş. Yetmezmiş gibi aile onurlarının da ayakalr altına alındığını görmek. Şimdi Mavi'nin amacı hem intikamını hem de yerlerde sürüklenen onurlarının hıncını almak. Bu yüzden abisinin katiliyle evlenecek kadar gözü kara. Ama büyük düşmanına aşık olmak Mavi'nin planlarını bozacak.

REFİKA (IŞIL YÜCESOY)

Ali'nin annesi... Güngörmüş, otoriter bir kadın. Konağın ve Göreçki ailesinin asıl lideri... Şu hayatta en önemli şey oğulları... Oğlunun canına kasttettiği için gelini Mavi'yi ebedi düşmanı belleyecek.

FAZIL (KENAN BAL)

Ali'nin babası. Geleneksel bir aile reisi, toprak ağası... Hala topraklarına toprak katma derdinde... Üç oğlundan en çok Ali'yi seviyor. Kendisinden sonra Göreçki ailesinin reisi olmaya layık onu görüyor. Tüm sertliğine rağmen merhametli bir yanı da var.

CEMAL (CÜNEYT METE)

Ali'nin abisi. Dışarıdan iyi bir oğul, iyi bir eş ve baba gibi görünse de kalbi buz gibi. Çıkarları önüne dikilen herkesi harcayabilir; bu vaktiyle onun suçunu üstlenip hapis yatan kardeşi bile olsa...

HASİBE (AYŞEGÜL ÜNSAL)

Mavi'nin annesi... Görgüsüz, para düşkünü, işini bilen, plancı bir kadın. Ne yapıp edip konağa, kızının yanına yerleşme derdinde...

BİRGÜL (BİRGÜL ULUSOY)

Konağın kıdemli hizmetçisi. Becerikli, hamarat bir kadın. Her yerde gözü kulağı var. Konaktakileri ailesi bellediğini söylüyor ama yaşayamadığı gençliğinin kuramadığı yuvasının sorumlusu onlar Birgül'e göre. Ufak hainliklerle çıkarıyor o da hıncını.

SAFİYE (ALAYÇA ÖZTÜRK)

Cemal'in eşi. Kurnaz, politik bir kadın... Kocasına karşı onun kötü yanlarını göremeyecek kadar kör.

İLYAS (OSMAN KARAKOÇ)

Ürgüp'te küçük ölçekli bir toprak sahibinin oğlu. Dürüst, gözüpek bir genç... Onun da Göreçkiler'le görülecek bir hesabı var. Bu arada Mavi'ye aşık olmaktan kendini alıkoyamaz.

İSMET (UĞUR UZUNEL)

Evin küçük oğlu. Ali'yle Cemal'in gölgesinde kalmış, bir işe yaramayan, serseri bir tip. Ali Abi'sine olan duyguları hayranlıkla kıskançlık arasında gidip geliyor. Sevdiği kızın Ali'ye aşık olduğunu öğrenince iyice hırçınlaşacak.