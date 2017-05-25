‘Ulu Hakan’ unvanıyla taçlandıran Sultan Abdülhamid Han’ın mücadelesini konu alan Payitaht Abdülhamid 13. son bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümünde düşman cephesi şehre yaydıkları nümayişi bir adım öteye taşımak için uğraşlarına devam ederken Mahmud Paşa'nın haince planı öne çıkıyor. İşte Payitaht Abdülhamid 13. son bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 13. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Payitaht'ta nümayiş devam ediyor. Ermeni çeteciler İngilizlerin Osmanlı Devletini parçalama yolundaki piyonları. Sultan Abdülhamid'in hedefinde ise düşmanın başı var... İngiltere Kraliçesi... Ömer'le birlikte umutlar da toprağın altında kaldı. Abdülhamid’in sır odasına aldığı Ömer sırlarıyla gömüldü... Hem kasadaki Hintli Müslümanların isimlerinin tehlikede olması hem de Ömer'in şehit düştüğü haberinin gelişi Abdülhamid'in yüreğine büyük bir yük bindiriyor.

Şehzade Abdülkadir, devletin düştüğü müşkül durum karşısında yol ayrımına gelmiş vaziyette. Ya sözde hürriyet isteyenlere hiçbir şey yapmayıp, kendi fikirlerinin arkasında duracak; ya da Abdülhamid'e ve devletine yakışır bir şehzade gibi halkın karşısına çıkıp onlara hakikati gösterecek. Düşman cephesi şehre yaydıkları nümayişi bir adım öteye taşımak için uğraşlarına devam ederken Mahmud Paşa'nın haince planı öne çıkıyor. Şehzade Abdülkadir üzerinden gerçekleşmesini arzu ettiği bu plan, olur da başarılı olursa büyük bedeller ödenebilir, şehre bir babanın gazabı hâkim olabilir.

Haremde bankadaki çocukları kurtarmaya vesile olmanın verdiği huzur var. Ama bir yandan da iyice karmaşık hal alan Makbule-Sabahattin izdivacı... Bidar Kadın galip gelmeye oldukça yaklaşmışken, Makbule işin ciddiye bindiğini görür ve kendince bir tertip düzenler. Onun bu tertibiyle artık çözülmesi gereken meselelerin sayısı artar...

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Payitaht karışıyor. Ermeni halk kışkırtılıp sokaklara indirildi. Çetecilerin hedefi, Osmanlı Bankası’na büyük bir saldırı ve devleti parça parça etmek düşüncesi! Sultan Abdülhamid, Devlete oynanan büyük oyunun farkında. Global Monarşinin oyununu bozacak büyük bir hamle yapıyor. İçerdeki hain takımı; Mahmut Paşa, Basil Zaharoff ve Theodor Herzl emelleri uğruna Payitaht'ta akıttıkları kandan medet umuyorlar.

Yeni planları, şehirde çıkardıkları karışıklığın bahanesiyle Payitaht'ın Avrupa devletlerince işgal edilmesini ummak! Ermeni çetecilerin nümayişe başlamasıyla harekete geçen ecnebi gemileri, son sürat Payitaht'a geliyor. Galibiyet muamma... Devletin içinde bulunduğu bela harem halkına nasıl tesir edecek? Entrikaların kol gezdiği Saray koridorlarında şimdi bir endişe hâkim. Çünkü hiçbir şey devletin bekasından daha mühim değil. Bu nedenle Sultanlar da devletleri için üstlerine düşenleri yapmaya hazır bekliyorlar...

Bidar Kadın ve Seniha Sultan bu konuyla ilgili sürpriz isimleri Saraya davet ettiriyor. Ömer'in hiddeti, banka baskınıyla birlikte kat be kat artıyor. Devlet için Sultan’ın emriyle büyük bir görevi üstlenen Ömer’in, diğer tarafta hainlerin planlarının ortasında kalacak Melike ve Zeynep için nasıl gözünün karardığına şahit olacağız!