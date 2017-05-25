Başrollerini Özgürcan Çevik ve Başak Parlak'ın paylaştığı 2013 yapımı Türk komedi filmi olan Şevkat Yerimdar artık dizi olarak ekranlara gelecek. Fox TV'de yayın hayatına başlayacak olan dizinin ilk bölümü 26 Mayıs Cuma akşamı izleyiciyle buluşacak. İşte Şevkat Yerimdar oyuncuları ve ilk bölüm fragmanı...

PASCAL NOUMA EKRANLARA GERİ DÖNÜYOR

Yapımcılığını Limon Film’in, senaryosunu Erol Hizarcı’nın ve yönetmenliğini Bülent İşbilen’in üstlendiği, merakla beklenen “Şevkat Yerimdar” dizisinin oyuncusu Pascal Nouma, “Neşeli bir çalışma sonrası, güzel bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. İnşallah izleyiciler keyifli saatler geçirirler. Projede yer alan bütün emekçilere, yönetmene, yapım şirketine, böyle bir dizide bana yer verdikleri için çok teşekkür ediyorum” diyerek heyecanını dile getirdi.

ŞEVKAT YERİMDAR GENEL HİKAYE

Asi ruhlu mahalle delikanlısı Şevkat, İstanbul’da eski bir mahallede yaşamaktadır. Çarşıda esnaftır ve yumurtacı dükkanı vardır. Mahallede renkli kişiler yaşamaktadır. Acı ve tatlı yanlarıyla hayatı birlikte yaşar, eski mahalle kültürünü yaşatırlar. Mahalledeki evlerin ve çarşıdaki dükkanların çoğu Cevdet Bey’e aittir.

Cevdet, zengin bir antikacıdır. Bir zamanlar o mahallede rahmetli karısıyla yaşamış ve kızı Esin orada doğmuştur. Mahalleyi korumak için kazandığı paralarla mülk almaktadır. Kiracılarını arayıp sormaz, kirayı artırmalarını talep etmez. Mahellede saygı duyulan biridir.

Cevdet’in kızı Esin, resim ve seramik sanatçısıdır. Fransa’da güzel sanatlar okumuş ve Paris’te yaşamıştır. Esin, Paris’ten döner. Doğduğu evi resim atölyesi olarak kullanmaya, çarşıya sanat galerisi açmaya karar verir. Şevkat iki katlı evde yaşamaktadır. Esin üst katına yerleşir, sanat galerisini onun yumurta dükkanının tam karşısına kurar. Esin’in arkadaşları ve sanat çevresi gelip gitmeye başlar. Çarşı esnafı ve mahalle sakinleri farklı bir kültürle adım adım kaynaşır. Aynı şekilde, Esin ve arkadaşları da zamanla mahalleye uyum sağlar. Bu süreçte doğal karmaşalar yaşanır, olmadık hadiseler patlak verir ve sürpriz aşklar doğar. Mahalle hayatı daha çok şenlenir ve zenginleşir.Fakat bu mahalleye göz diken zengin bir adamın karanlık planları vardır. Çapkın oğlu Bora bu yüzden Esin’in peşindedir.

ŞEVKAT YERİMDAR OYUNCULARI

Özgürcan Çevik (Şevkat Yerimdar)

Ankaralıdır. Adaletsizliğe tahammülsüz bir mahalle delikanlısıdır. Öfke kontrol sorunu vardır. Çok sinirlidir, çabuk parlar, öfkeye kapılınca ne yapacağı hiç belli olmaz. Daima çulsuzdur çünkü iyiliksever ve çok cömerttir. Özü sözü birdir, dili sivridir. Bütün bunlar karakterinde birleşince başı beladan kurtulmaz. Haksızların karşısına dikilir, muhtaçlara yardım eli uzatır, başına bela alır. Olmadık hadiseler onu bulur. Hayatı hep macera doludur. Balat’ta yumurta dükkanı vardır.

Başak Parlak (Esin Uçar)

Cana yakın, kafası karışık, eğlenceli bir kızdır. Damarına basılırsa keçi gibi inatçıdır. Ressam, heykeltıraş ve seramikçidir. Üniversiteyi Fransa’da okumuş, on yıl Paris’te yaşamıştır. Babası zengin bir antikacıdır. Annesini küçük yaşta kaybetmiş, el bebek gül bebek büyümüştür. İstanbul’a dönünce resim atölyesi kurmaya ve sanat galerisi açmaya karar verir. Şevkat’in üst katına yerleşir. Karşısındaki dükkana galeri açar.

Salih Kalyon (Cevdet Uçar)

Babacan bir adamdır. Esin’in babasıdır. Zengin bir antikacıdır. Şevkat’in ev sahibidir. Çarşıdaki dükkanların tümü onundur. Mahalle sakinleri ve çarşı esnafının sevdiği ve saydığı biridir.

Murat Akkoyunlu (Cuma)

Semtin tesisatçısıdır. Trakyalıdır. Son derece gevşek, sakar bir ustadır. Bir şeyi yapar, başka bir şeyi kırar. Hiç altta kalmaz, daima mazereti vardır. Akupuntur noktalarına elektrik vererek insanın her sorununu çözeceğini iddia eder. Bunu başardığı da olur. Esin’in mahalleye gelmesi hayatını değiştirir. Hayal edemeyeceği kadar yükselir.

Burak Demir (Niko)

Mahalle muhtarıdır. Çok bilmiştir, hep ermiş gibi konuşur, kıssadan hisse hikayeleri anlatır. Buna karşın ayakları yere basan biri değildir. Şevkat’in kankasıdır. Bahar ile kardeştir. Marika’nın oğludur. Annesi Rum, babası Türk’tür. Babası hayatta değildir.

Barış Murat Yağcı (Bora)

Yakışıklı ve havalıdır. Off road ralli pilotudur. Zengin aile çocuğudur. Turizm şirketi vardır. Doğa gezileri, rafting turları düzenler. Motorsiklet gezilerine çıkar. Eğlence ve keyif hayatı yaşar. Çapkın bir erkektir. Gizem’in ağabeyidir.

Canan Maktal (Gizem)

Güzel, akıllı ama alaycı ve şımarık bir kızdır. Esin’in yakın arkadaşıdır. Ağabeyi Bora ile birlikte oturur, turizm şirketini birlikte yönetirler. Zengin aile çocuğu olduğu için hayatta hiç zorlanmamıştır. Yüzeysel bir yaşam sürmektedir. Hayat herkes için kolay sanmaktadır.

Semra Güzel (Sanem)

Temiz kalpli, iyi niyetli bır kızdır. Esin ve Gizem ile liseden beri arkadaştır. Spiritüel konularla ilgilidir. Yaşam koçluğu yapmaktadır. Danışanlarının tümü mutsuz zengin kadınlardır.

Pascal Nouma (Pascal)

Antika koleksiyonu yapmak için Cevdet’in dükkanına gider. Önce Cevdet ile ahbap, sonra Şevkat ile kanka olur. Cevdet’ten aldığı antika masanın gizli gözünden define haritası çıkar. Şevkat ile define ararken, beklenmedik maceralara sürüklenir.

Suzan Aksoy (Marika)

Niko ve Bahar’ın annesidir. Kocası 10 yıl önce ölmüştür. Çarşıda tuhafiye dükkanı vardır. Anaç bir kadındır. Esnafın da annesidir.

OYUNCU KADROSU

Özgürcan Çevik (Şevkat Yerimdar), Başak Parlak (Esin Uçar), Salih Kalyon (Cevdet Uçar), Murat Akkoyunlu (Cuma / Tesisatçı), Suzan Aksoy ( Marika), Ayşe Kökçü ( Gülperi), Mazlum Çimen (Bozkır), Burak Demir (Niko), Barış Murat Yağcı (Bora), Eser Eyüboğlu (İsmail), Pelin Orhuner (Tezene), Canan Maktal (Gizem), Semra Güzel (Sanem), Müge Uyar (Bahar), Mert Türkoğlu (Selami / Çaycı), Murat Makar (Arşimed Kazım), Diren Polatoğulları ( Şefik), Ahmet Bozali (İmam Sadık), İnanç Koçak (Üzeyir / Manav), Tolga Koçyiğit (Miço), Pascal Nouma, Simge Uluer (Demet), Merdan Kardan (Boyacı), Koray Gümüşsoy (Gürsel)