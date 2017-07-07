Oyuncu kadrosunda Seçkin Özdemir, Nilay Deniz, Umur Yiğit Vanlı, Belma Canciğer ve Duru Bazan gibi isimlerin yer aldığı Ateşböceği, 2. bölümüyle seyircinin karşısına çıktı. Yeni bölümde Aslı ve Barış için tehlike çanları çalmaya başlıyor. İşte Ateşböceği 2. bölüm fragmanı ve bölüm özeti...

ATEŞBÖCEĞİ 2. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Aslı’nın şüpheciliği, önünde açılan büyülü dünyanın çekimine direnmek için yeterlidir. Barış ise masum bir niyetle başladığı oyunun sandığı kadar kolay çözülemeyeceğini fark eder.

Yeni başlangıçlar, yeni ilişkilerin tohumlarını filizlendirirken Aslı ve Barış için tehlike çanları çoktan çalmaya başlamıştır bile.

Başrollerini Seçkin Özdemir ve Nilay Deniz paylaştığı dizinin oyuncuları arasında Seda Güven, Durul Bazan, Belma Canciğer, Şebnem Dilligil, Gözde Çığacı, Çağrı Çıtanak, Berkay Tulumbacı, Alicia Kapudağ, Umur Yiğit Vanlı, Lal Tayra Bahar, Çiğdem Aygün, Aslı Samat Ve Derya Alabora yer alıyor.

İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Başarılı ve yalnız bir avukat olan Barış Buka (Seçkin Özdemir), hayatının en çetin davasıyla karşı karşıya kalınca yolu ele avuca sığmaz bir taksi şoförü olan Aslı Eğilmez’le( Nilay Deniz) kesişir. Hayatta keşfedilecek hiçbir şey kalmadığına inanan Barış’ın, ateşböceği misali parıldayan Aslı’yla başlayan macerası ona bilmediği bir dünyanın kapılarını aralar.

İkisi için de yeni başlayan bu hikayenin başrolünde artık aşk vardır.

ATEŞBÖCEĞİ OYUNCU KADROSU

SEÇKİN ÖZDEMİR (Barış Buka karakteri)

NİLAY DENİZ (Aslı Eğilmez karakteri)

UMUR YİĞİT VANLI (Hakan Şeker karakteri)

BELMA CANCİĞER (Handan Pars karakteri)

DURUL BAZAN (Metin Eğilmez karakteri)

LAL TAYRA BAHAR (Çiçek Eğilmez karakteri)

ÇAĞRI ÇITANAK (Teo karakteri)

DERYA ALABORA (Cahide Pars karakteri)

ŞEBNEM DİLLİGİL (Neşe Eğilmez karakteri)

ALİCİA KAPUDAĞ (Arzu Eğilmez karakteri)

BERKAY TULUMBACI (Barbaros Gürkan karakteri)

SEDA GÜVEN (İlayda Taş karakteri)

GÖZDE ÇIĞACI (Gül Gürkan karakteri)

ÇİĞDEM AYGÜN (Sıdıka karakteri)

ASLI SAMAT (Şirin karakteri)

Ateşböceği

2. bölüm

fragmanı