Kadrosunda Melis Tüzüngüç, Ümit İbrahim Kantarcılar, Ahmet Varlı, Deniz Bolışık, Fatih Al ve Servet Pandur'un yer aldığı Kanatsız Kuşlar, 4. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor? İşte Kanatsız Kuşlar 4. bölüm fragmanı ve bölüm özeti...

KANATSIZ KUŞLAR 4. BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Çocuklar annelerinin gizlediği gerçeği öğrenmiş ve yıkılmışlardır. Ahmet onlara kalacak bir yer ayarlar. Ancak Ahmet'in bu çözümü, babasıyla zaten bozuk olan arasının iyice açılmasına sebep olur.

Nefise ne olursa olsun, çocuklarıyla birlikte olup, yeni bir ev tutmaya karar verir. Oysa Azime'nin Nefise'yi villadan göndermeye niyeti yoktur.

Muzaffer ise giderek Nefise'ye bağlanmaya başlamıştır. Nefise'yi herkesten kıskanan Muzaffer, beklenmedik bir karar verir ve ona şok edici bir teklifte bulunur.

Öte yandan Emel, Zeynep ve Onur'un giderek yakınlaşmalarını kıskanmaya başlamıştır. Onur'un Zeynep'e şirkette çalışması için iş teklif ettiğini öğrenen Emel, Zeynep'in işe girmesini engellemek için bir plan yapar.

3. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Aysun'un yaşadıkları tüm aileyi derinden yaralamıştır. Bu zor günlerinde Ahmet, Zeynep ve kardeşlerinin yanından ayrılmaz. Onur ise her geçen gün Zeynep'e daha çok yaklaşmaktadır. Ancak Onur'un Zeynep'in peşinde olmasından hoşlanmayan Ahmet, sonunda karşısına dikilir.

Nefise, çocukları için büyük geceye hazırlanmaktadır. Durumu öğrenen Muzaffer'in eski nişanlısı Tuba, Nefise'yi herkese rezil etmek için tehlikeli bir plan yapar. Bu plan Nefise'nin sonunu getirmeye yöneliktir.

Zeynepler 'in kaldığı gecekondu için yıkım kararı çıkmıştır, çocuklar çareyi annelerinin çalıştığı yere gitmekte bulur. Ancak villaya geldiklerinde hiç ummadıkları büyük bir şok daha yaşayacaklardır.

KANATSIZ KUŞLAR OYUNCU KADROSU

MELİS TÜZÜNGÜÇ (Zeynep karakteri)

ÜMİT İBRAHİM KANTARCILAR (Onur karakteri)

AHMET VARLI (Ahmet karakteri)

DENİZ BOLIŞIK (Nefise karakteri)

FATİH AL (Muzaffer karakteri)

SERVET PANDUR (Azime karakteri)

Kanatsız Kuşlar

4. Bölüm

fragmanı