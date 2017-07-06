Yapımcılığını Bloom Medya’nın, yönetmenliğini Mustafa Kotan’ın üstlendiği, Show TV’nin gezi & show programı Dünya Güzellerim dün akşam ekrana gelen bölümüyle sosyal medyayı salladı. Hindistan yolculuğuna devam edilen, sürprizlerin eksik olmadığı Dünya Güzellerim’de sosyal medya çılgınlığı yaşandı.



#DünyaGüzellerim etiketi ile bugüne kadar binlerce tweet atılırken, dün akşam ekrana gelen bölümüyle, Twitter’ın Türkiye gündeminde 4 saat 40 dakika TT listesinde kalan programda dev kadro keyifli dakikalara imza attı. Twitter’da izleyiciler, etiket üzerinden birbirinden eğlenceli görüntülerle yorumlarını paylaştı. Safiye Soyman’ın kendine has İngilizcesiyle alışveriş yaptığı eğlenceli dakikaların damga vurduğu sosyal medyada, Bülent Ersoy’un yüzüne taktığı aksesuar da uzun süre konuşuldu.



DEV KADRO HİNDİSTAN MACERALARIYLA EKRAN BAŞINA KİLİTLEDİ!



Faik Öztürk’ün Hint berberindeki maceralarının damga vurduğu Dünya Güzellerim’de Banu Alkan’ın Hintli esnafla diyalogları eğlenceli dakikalara sahne oldu. Alışveriş sırasında herkese “Hey Hintli” diye seslenen Afrodit, Yeni Delhi çarşısının altını üstüne getirdi. Burcu Esmersoy’un Faik Öztürk ve Safiye Soyman ile katıldığı yoga dersi ise programın görülmeye değer anlarından biriydi. Dünya Güzellerim’in bölüm sonunda ekrana gelen yeni bölüm tanıtımında ise; Diva Bülent Ersoy ile Safiye Soyman’ın tren seyahati, Safiye Soyman’ın kendine has İngilizcesi ve Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan'ın otel odasında verdikleri ütüde sucuk ziyafeti şimdiden merak uyandırdı.

YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!



Dünya Güzellerim’in bölüm sonunda ekrana gelen yeni bölüm tanıtımında ise; Diva Bülent Ersoy ile Safiye Soyman’ın tren seyahati, Safiye Soyman’ın kendine has İngilizcesi ve Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan'ın otel odasında verdikleri ütüde sucuk ziyafeti şimdiden merak uyandırdı.



DÜNYA GÜZELLERİM'İN 3.BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İşte dün akşam sosyal medyaya damga vuran o sahneler...

Faik Öztürk, Hindistanlı berberlerin elinde

Banu Alkan alışverişte

Faik Öztürk'ün yoga ile imtihanı

Dünya Güzellerim'in fil ile seyahat keyfi

"Filin acaba ayakları titredi mi biraz ağırlıktan"

Dünya Güzellerim

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Faik Öztürk

Safiye Soyman

Banu Alkan

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