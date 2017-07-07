SHOW TV'de yayınlanan ve Cuma akşamlarına damga vuran Kalp Atışı, 2. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümünde Eylül, yıllar sonra Ali Asaf ile karşılaşıyor. İşte Kalp Atışı 2. bölüm fragmanı ve özeti...

KALP ATIŞI 2. BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Eylül yıllar sonra Ali Asaf ile karşı karşıyadır. Yıllardır kaçmış olduğu duygularıyla tekrardan buluşurken, hastanede asıl olma nedenini de asla unutmayacaktır; büyükannesi için adaleti sağlamak.

Eylül, Gülayşe’nin ameliyatını gerçekleştiren doktor Sinan Tunç ve Ali Asaf’a saplantılı aşık kızı Bahar ile aynı hastanedir. Eylül’e karşı lisedeki nefreti devam eden Bahar, artık çok daha tehlikelidir.

Eylül vakalarda gösterdiği sıradışı ve etkileyici müdahalelerle tüm hastaneyi kendisine hayran bırakırken, onu yıllardır koruyup kollayan, Ali Asaf’ın can dostu doktor Selim ve hastanenin başarılı cerrahı Oğuz’u da aynı şekilde etkileyecektir. Fakat bu sefer Ali Asaf’ın hiçbir engele takılma ve Eylül’ü kaçırmaya niyeti yoktur. Çözümlenmemiş geçmiş, yıllar sonra ikisinin de karşısında durmaktadır.

KALP ATIŞI'NIN İLK BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Eylül babası ve üvey annesi yüzünden sorunlu bir çocukluk geçirmiş ve lise çağında babası tarafından Marmaris’te yaşayan babaannesinin kapısında terk edilmiştir. Babaannesi Gülayşe’nin yanına gelmek ona hayata sıfırdan başlamak için bir fırsat olur.

Öğretmeni Ali Asaf Denizoğlu ile tanışmasıyla hayatını düzeltmeye karar verir. Ancak aslında o sene kurulan dostluklar, yaşadığı olaylar ve kazanılan düşmanlıklar geleceğini belirleyen çok önemli kırılma noktalarıdır. Babaannesinin kaybı ile büyük umutlarla kurduğu yenidünyası bir anda yıkılır.

Bu kopuşların ve ayrılıkların da habercisidir. Ali Asaf ise başlarda öğrencisi olan Eylül’ün diğerlerinden ne kadar farklı olduğunu anlamış ve içtenlikle bu zeki kızı kazanmaya çalışmıştır. Çok sonradan anlayacaktır ki kazanmaya çalıştığı Eylül’e karşı hisleri vardır ve onları anlamakta çok geç kalmıştır.

Böylece o bir anlık belirsizlik ikisinin yollarının on üç yıl boyunca ayrılmasına neden olur. Ta ki bir gün bir hastanenin çatısında iki doktor olarak karşılaştıkları o güne kadar.

KALP ATIŞI DİZİ HİKAYESİ

Dünya ne kadar berbat bir yer olsa da, iyilerin mutlaka kazanacağını kanıtlayan birileri her zaman vardır. Belki de O size hiç adil davranmayan kaderin sunduğu ilk ve tek şanstır. Henüz on sekiz yaşındaki lise öğrencisi Eylül (Öykü Karayel)’ün de kaderini değiştirecek o şansın adı Ali Asaf Denizoğlu (Gökhan Alkan)’dur. Hikayenin başladığı yer Ege’de bir kasabanın lisesi... İkilinin yollarının ayrılıp yıllar sonra tekrar kesiştikleri yer ise İstanbul’un en iyi hastanesinin çatısıdır!

"KEŞKE SANA YOL GÖSTERECEK BİR ÖĞRETMENİN OLSA"

Genç beyin cerrahı Eylül; hastane acilini basan bir grup zorbaya iyi bir dayak çekerken bize de yıllar önce başlayan hikayesini anlatır. Defalarca okul değiştirmiş, öğretmenlerin uğraşmak istemediği, asi bir genç kızdır o. Babası son kovulduğu okuldan onu alıp, canını acıtana kadar dövdüğünde dahi tek göz yaşı dökmez.

Oysa ki o gün tüm hayatı değişecek, ona evini açan, Marmaris’te ufak bir pansiyon işleten babaannesinin duası bir mucizeyi getirecektir. “Keşke sana yol gösterecek iyi bir öğretmenin olsa” Olur da! Ali Asaf Denizoğlu , başarılı bir doktorken İstanbul’dan taşradaki bir okula öğretmen olarak neden geldiği bilinmez.

Oysa o insanların hayatına bir kez dokunup her şeyi değiştirecek olağanüstü bir insandır. Bu yeteneği Eylül’ü de uçurumun kenarından kurtarıp, başarılı bir cerrah yapacaktır. Ancak Eylül’le arasındaki o özel duygunun çok geç farkına varır ve gitmesine izin verir.

İki aşık -evet ne kadar inkar etse de Eylül de aşık olmuştur Ali Asaf’a- ayrılmış ve yıllar sonra iki doktor olarak tekrar karşılaşacaklardır. Hayata yenik başlayan, öfkesi dışında hiçbir şeyi olmayan bir kızın bir cerrah olarak hayata meydan okuma hikayesidir bu.

Aynı zamanda ona bu cesareti verecek olan bir erkeğin! Elini tutan ve başarabilirsin diyen bir yol göstericinin. Hepimizin tüm kalbimizle hayatımızda olmasını istediğimiz o kişi Eylül gibi bizim de hayata olan umutlarımızı hep ayakta tutacaktır. Elbette aşkla beraber...

KALP ATIŞI OYUNCU KADROSU

GÖKHAN ALKAN (Ali Asaf Denizoğlu karakteri)

ÖYKÜ KARAYEL (Eylül Erdem karakteri)

EGE KÖKENLİ (Bahar Tunç karakteri)

ALİ BURAK CEYLAN (Oğuz Dağçakrak karakteri)

HAKAN GERÇEK (Doktor Selim Can karakteri)

FATİH DÖNMEZ

BARIŞ AYTAÇ (Fatih Yılmaz karakteri)

BURCU TÜRÜNZ (Esma Sancak karakteri)

BAŞAR DOĞUSOY (Samet Tok karakteri)

SELAHATTİN PAŞALI (Alp Sungur karakteri)

CEYLAN CEYLAN (Yasemin Altıntaşlı karakteri)

kalp atışı

fragman

2. bölüm