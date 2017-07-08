Oyuncu kadrosunda Özgürcan Çevik, Başak Parlak, Salih Kalyon, Murat Akkoyunlu, Semra Güzel, Canan Maktal ve Burak Demir gibi isimlerin yer aldığı Şevkat Yerimdar, 7. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Dizinin bu haftaki yeni bölümünde Esin, Şevkat'in evinde küçük yangın çıkarıyor? İşte Şevkat Yerimdar 7. bölüm fragmanı ve özeti...

ŞEVKAT YERİMDAR 7. BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Şevkat tesadüfen Bora ile Ayça’yı başbaşa yakaladığı kulübe arabayla camdan girmesi mahallede neşeli bir yankı bulur.

Arkadaşları Şevkat ile epey kafa bularak onu kızdırır. Fakat Esin yaptığından ötürü Şevkat’e çok kızmıştır. Şevkat bu çılgınca hareketi neden yaptığını Esin’e açıklamaz, Bora’nın Ayça ile ilişkisini ispiyonlar gibi Esin’e söylemeyi delikanlılığına yediremez. Şevkat’in sessizliği Esin’in aklını karıştırır ve onun sakladığı şeyi öğrenmeye çalışır.

İsmail sevdalısı Tezene ile görüştürülmediği için açlık grevine başlar. Tezene de greve katılır. İki kara sevdalının magazin basınında patlayarak büyüyen aşk grevi fiyaskoyla son bulur.

ŞEVKAT YERİMDAR'IN 6. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Şevkat’in İsmail için kız isteme macerası Cuma yüzünden facia ile sonuçlanmıştır. Bozkır ve Gülperi onların yüzünden kavgaya tutuşur.

Gülperi kocasını evden atar. Şevkat hemen Bozkır’ı evine götürür, onu misafir eder fakat pişman olur. Bozkır ve Gülperi boşanmaya karar verir, kabak Şevkat’in başına patlar. Hem karı kocanın arasını yumuşatmak hem de Bozkır’ı başından savmak ister. Mahalle esnafı da, Cuma’yı işleterek ona matrak bir ceza keser.

Şevkat ve Esin arasındaki iddia sürmektedir. Esin bacağı kırılmış numarası yaparak, hem ona nazını geçirir hem de her işe onu koşturur. Esin’le tekrar yakınlaşmak için kırk takla atan Bora bir yolunu bularak bunu başarır. Daha sonra Esin’in gözü önünde Şevkat’i rezil etmek için bir tuzak hazırlar. Fakat Şevkat’in ona bir sürprizi vardır.

ŞEVKAT YERİMDAR OYUNCULARI

ÖZGÜRCAN ÇEVİK (Şevkat Yerimdar karakteri)

BAŞAK PARLAK (Esin Uçar karakteri)

SALİH KALYON (Cevdet Uçar karakteri)

MURAT AKKOYUNLU (Cuma karakteri)

BURAK DEMİR (Niko karakteri)

BARIŞ MURAT YAĞCI (Bora karakteri)

CANAN MAKTAL (Gizem karakteri)

SEMRA GÜZEL (Sanem karakteri)

PASCAL NOUMA (Pascal karakteri)

SUZAN AKSOY (Marika karakteri)

Şevkat Yerimdar

7. bölüm

fragmanı