Oyuncu kadrosunda Can Yaman, Özge Gürel, Hakan Kurtaş, Necip Memili ve Öznur Serçeler gibi isimlerin yer aldığı Dolunay dizisinin 2. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. Peki Dolunay 2. bölüm 2. fragmanında neler yaşanıyor? Dolunay 2. bölüm ne zaman? İşte detaylar...

DOLUNAY 2. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDI

Star TV'de ekranlara gelen Dolunay dizisinin 2. bölümünde;

Nazlı, Ferit'in evinde geçirdiği gecenin ardından şaşkınlıkla uyanır. Ertesi gün yaşananlar her ikisi için de büyük sürprizlerle doludur. Artık Ferit ve Nazlı birbirlerini farklı bir gözle görmeye başlar.

Diğer taraftan Deniz'in Nazlı'ya olan ilgisi de giderek artmaktadır. Küçük Bulut'un Nazlı'ya olan sevgisini fark eden Zeynep ve Demir, çocuklarının bayıldığı Nazlı'yla tanışmak isterler.

Böylece Nazlı, Ferit’in hoşuna gitmese de yakın çevresindeki insanlarla dostluğunu ilerletmeyi sürdürür. Asuman hareketleriyle Nazlı'yı yine zor durumda bırakır. Bütün bunlar olurken beklenmedik bir gelişme Nazlı ile Ferit’in hayatlarının ortasına bomba gibi düşer.

DOLUNAY'IN İLK BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Ferit Aslan (Can Yaman), işindeki mükemmel düzeni evinde de arayan başarılı bir iş adamıdır. Evinde her gün o gelmeden önce yemeğini yapacak bir aşçı çalışır. Ama Ferit’in titizliği ve mükemmeliyetçiliği yüzünden hiçbiri uzun süre çalışamaz.

Gastronomi bölümü yüksek lisans öğrencisi Nazlı (Özge Gürel) ise arkadaşı ve kardeşiyle yaşadığı evi çekip çevirebilmek için acilen iş aramakta ama dediğim dedik tavırları yüzünden bulduğu işlerde tutunamamaktadır. Birbirine zıt bu iki insanın yolu Ferit’in mutfağında kesişir.

Didişmeyle başlayan iş ilişkisi Nazlı’nın yemek konusundaki yeteneği sayesinde uzun soluklu olacak gibi gözükürken, dolunaylı bir gecede Nazlı ve Ferit kendilerini aşkın kollarında bulur. Ancak aşk; milyon liralık projelerden de mutfakta yemek yapmaktan da çok daha çetrefilli bir meseledir.

Yaşanan yanlış anlamalar bir gece yarısı; dolunayın altında, kendilerini içinden çıkamayacakları karışık bir durumun içinde bulmalarına neden olur!

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