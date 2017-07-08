Başrollerini Furkan Andıç ve Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı Meryem dizisi, yakında Kanal D'de başlayacak. Diziyi merak eden izleyiciler için Meryem'in ilk fragmanı yayınlandı. Öte yandan sosyal medyada "Meryem ne zaman başlayacak?" diye soran izleyiciler yer alıyor. Peki Meryem dizisi ne zaman başlayacak? İşte Meryem dizinin ilk bölüm fragmanı ve dizinin başlama tarihi...

MERYEM DİZİSİ İLK BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Aşık olduğu kadını kaybettikten sonra intikam hırsıyla yanan Savaş, suçlu gördüğü Meryem'e hayatı zindan etmeye hazırlanır. Güçlü hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla Meryem, yakında Kanal D'de başlayacak.

Bir gece yarısı yaşanan araba kazası, herkesin hayatını etkileyecektir. İntikam duygusu, hiç olmadığı kadar ağır basacak! Canından çok sevdiği sevgilisiyle evlilik planları yaparken sevgilisinin yaptığı trafik kazasını üstlenmesiyle Meryem’in hayatı alt üst olur.

Dizinin ne zaman başlayacağına dair "Meryem dizisi ne zaman başlıyor?" diye soran meraklı izleyiciler için henüz bir tarih yayınlanmadı. Kanal D'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dizi yakın bir tarihte izleyiciyle buluşacak.

MERYEM DİZİSİ OYUNCULARI

FURKAN ANDIÇ (Savcı Oktay karakteri)

AYÇA AYŞİN TURAN (Meryem Akça karakteri)

AÇELYA TOPALOĞLU

SERENAY AKTAŞ (Burcu Komiser karakteri)

TÜRKÜ TURAN

meryem

fragman

oyuncu kadrosu

ne zaman başlayacak