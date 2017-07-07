SHOW TV'nin büyük bir beğeni toplayan ve Cuma akşamlarına damga vuran dizisi Kalp Atışı, 2. bölümüyle bu akşam izleyiciyle buluştu. Yeni bölümün ardından Kalp Atışı'nın 3. bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte Kalp Atışı 3. bölüm fragmanı...

KALP ATIŞI 3. BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Hastanedeki dengelerin değiştiğinin iyiden iyiye hissedildiği tanıtımda Eylül’ün, hastanenin başarılı cerrahı Oğuz’la girdiği iddia büyük merak uyandırdı.

Ali Asaf’ın Eylül’e “o zaman benimle çıkar mısın” dediği; Eylül’ün ise Ali Asaf’ın teklifi karşısında şok olduğu tanıtım heyecan yarattı. Her Cuma ekrana gelen Kalp Atışı’nın üçüncü bölümünde neler olacağı şimdiden merakla bekleniyor.

KALP ATIŞI'NDA BU AKŞAM NELER YAŞANDI?

Kalp Atışı’nın bu akşam ekrana gelen ikinci bölümünde;

Ali Asaf ve Eylül yıllar sonra aynı hastanede karşı karşıya geldi. Ali Asaf’a saplantılı derecede aşık olan ve Eylül’e karşı lisedeki nefreti devam eden Bahar bu duruma çok tepki gösterdi. Eylül’e karşı nefreti daha da artan Bahar, babasından Eylül’ün hastaneden gönderilmesini istedi.

Hastanenin ortaklarından Dr. Sinan Tunç ise kızı Bahar’a, Ali Asaf’la yakınlaşmasını söyledi. Eylül hastane çıkışında yağmurun dinmesini beklerken onu hayranlıkla izleyen Ali Asaf yanına geldi. Şemsiyesini açarak Eylül’ü yağmurdan korumak isteyen Ali Asaf, gözlerini Eylül’den ayıramadı.

Aralarındaki çekimin etkisiyle kalp atışının hızlandığı anlarda Eylül, Esma’nın cafesine gitmek için Ali Asaf’ın yanından ayrıldı. Dizinin final sahnesinde Ali Asaf ile Eylül ringde karşı karşıya geldi ve Ali Asaf, Eylül’e evli olmadığını söyledi.

Bu duruma tepki vermeden gitmeye yeltenen Eylül’ü tutan Ali Asaf, Eylül’den aldığı darbeyle yere düştü. Bu durumu tersine çeviren Ali Asaf ile göz göze kalan Eylül’ün birbirine yaklaştığı romantik dakikalar izleyenleri ekran başına kilitledi.

Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, Kalp Atışı’nın başrollerinde; Gökhan Alkan ve Öykü Karayel’e Ege Kökenli, Ali Burak Ceylan, Hakan Gerçek, Fatih Dönmez, Barış Aytaç, Metin Coşkun, Devrim Atmaca, Hasan Şahintürk, Selahattin Paşalı, Başar Doğusoy, Burcu Türünz, Ceylan Ceylan, Erdem Kaynarca ve Vedat Erincin eşlik ediyor.

Kalp Atışı’nın merakla beklenen yeni bölümü 14 Temmuz Cuma günü saat 20.00'de Show TV'de!

KALP ATIŞI OYUNCULARI

GÖKHAN ALKAN (Ali Asaf Denizoğlu karakteri)

ÖYKÜ KARAYEL (Eylül Erdem karakteri)

EGE KÖKENLİ (Bahar Tunç karakteri)

ALİ BURAK CEYLAN (Oğuz Dağçakrak karakteri)

HAKAN GERÇEK (Doktor Selim Can karakteri)

FATİH DÖNMEZ

BARIŞ AYTAÇ (Fatih Yılmaz karakteri)

BURCU TÜRÜNZ (Esma Sancak karakteri)

BAŞAR DOĞUSOY (Samet Tok karakteri)

SELAHATTİN PAŞALI (Alp Sungur karakteri)

CEYLAN CEYLAN (Yasemin Altıntaşlı karakteri)

kalp atışı

3. bölüm fragmanı

Kalp Atışı oyuncuları