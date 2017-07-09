Oyuncu kadrosunda Fulya Zenginer, Duygu Yetiş, Serhan Yavaş ve Yiğit Kirazcı gibi isimlerin yer aldığı Seni Kimler Aldı, 10. bölümüyle bu akşam final yaparak ekranlara veda edecek. Peki Seni Kimler Aldı final bölümünde neler yaşanacak? İşte Seni Kimler Aldı 10. son final bölümü fragmanı ve final bölümüne dair detaylar...

SENİ KİMLER ALDI FİNAL YAPIYOR

10. bölümüyle final yaparak izleyicilerine veda edecek olan Seni Kimler Aldı'nın final bölümünde;

Cahide'nin, Eylül'e yaptıklarını duyan Aynur çılgına döner. Ondan hesap sormak için karşısına çıkar; ancak Cahide'nin kızları hakkında anlattıkları Aynur'un içine şüphe tohumları eker.

Ceren ise Aynur'un öfkesinin Zehra'ya dönmesini sağlayacak şeytani bir plan yapar. Ceren ana kızın arasını açmayı başaracak mıdır?

Volkan'ın Barış'ın başına gelenlerle ilgisi olduğunu anlayan Talat ve Suat onu zorla konuşturarak Ceren'in Endam'ı sakladığı eve ulaşır.

Uzun süredir felç olan Endam'ın vereceği bilgi Suat'ın eline beklenmedik bir koz verir. Suat'ın Ceren'le olan savaşında bu koz onun sonunu getirmeye yetecek midir?

Ceren, Endam'ın hastaneye kaldırılmasıyla öfkelenir ve tüm hıncını Metin'den çıkarır. Bunun üzerine Metin, Suat'a bildiği her şeyi anlatmaya karar verir. Nihayet Ceren köşeye sıkışacak ve sırları açığa çıkacak mıdır?

Barış ve Zehra birbirlerine kavuşabilecek midir?

SENİ KİMLER ALDI 9. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Barış'ın öz oğlu olmadığını öğrenen Suat, tüm öfkesi ve hıncını Cahide'den çıkarır. Cahide yıllarca sakladığı sırrın aniden ortaya çıkmasıyla tarifsiz bir paniğe kapılır ve Talat'tan yardım ister. Ama Suat'ın hışmından ikisi de kurtulamaz...

Büyük bir travma geçiren Suat gerçeği daha fazla saklayamaz ve her şeyi Barış'a anlatır. Barış'ın dünyası yıkılır. Aile dediği büyük bir yalandan ibarettir... Öğrendiklerinden sonra Barış, ne pahasına olursa olsun Zehra'ya dönmeye karar verir.

Ceren, Suat'ı ailesinin gözünden iyice düşürecek bambaşka bir oyun tezgâhlar. Bu arada Volkan, Barış'ı ortadan kaldıracak şeytani bir tuzak kurmuştur. Ancak beklemediği bir sonuçla karşılaşır ve Ceren, Volkan'ı kovar.

Pişmanlık içindeki Ceren ölüme gitgide yaklaşan Barış'ın peşinden gider. Zamanında yetişip Barış'ı ölümden kurtarabilecek midir?

SENİ KİMLER ALDI OYUNCULARI

FULYA ZENGİNER (Zehra Yılmaz karakteri)

DUYGU YETİŞ (Ceren Özkan karakteri)

SERHAN YAVAŞ (Talat Çamay karakteri)

YİĞİT KİRAZCI (Barış Çamay karakteri)

Seni Kimler Aldı

final

fragman