Başrollerini Keremcem ve Yağmur Tanrısevsin'in paylaştığı İki Yalancı, ilk bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Peki dizinin ilk bölümünde izleyicileri neler bekliyor? İşte İki Yalancı ilk bölüm fragmanı ve İki Yalancı oyuncuları...

İKİ YALANCI İLK BÖLÜM FRAGMANI!

Yaşadıkları hayattan kurtulmak için kolay yoldan zengin olmanın hayallerini kuran arkadaşlarının ısrarlarıyla, kendilerini bir dizi yalanın içinde bulan Serkan ve Duygu, gönüllerine düşecek sevdadan habersizdirler.

Serkan ve Cenk çalıştıkları tamirhaneden kovulunca, Bodrum’a arkadaşları Naci’nin yanına giderler. Bodrum gecelerine eğlenmek için çıktıklarında Duygu ile tanışan Serkan; Cenk ve Naci’nin uydurduğu yalanlar sonucunda kendini bir iş adamı olarak tanıtır.

Aynı zamanda Duygu da arkadaşı Burcu’nun söylediği yalanlara ortak olmak zorunda kalır. Kendilerini bir dizi yalanın içinde bulan ikili gönüllerine düşecek sevdadan habersizdirler.

İKİ YALANCI OYUNCU KADROSU

Keremcem (Serkan)

Yağmur Tanrısevsin (Duygu)

Serhan Arslan (Naci)

Hazal Şenel (Burcu)

Koray Erkök (Cenk)

Pınar Karaman (Esra)

Ahmet Kayakesen (Alp)

Rahmi Dilligil (Cemil)

İnci Şen (Merhamet)

Şebnem Gürsoy (Melike)

Tuna Arman (Gülsüm)

Selçuk Sazak (Mümtaz)

Erol Aydın (Mehmet)

Aykut İspir (Burhan)

İlsu Olcahan Kubak (Aslı)

İki Yalancı

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