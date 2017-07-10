Adı Efsane 22. son bölümde Sibel ile Fiko yüzleşecek

Adı Efsane 2. Devre yeni hikayeleriyle ekranlara gelmeye başladı. Diziseverler tarafından merakla beklenen Adı Efsane'nin 22. son bölümü yarın akşam yayınlanacak. Eski defterlerin açılacağı, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı Adı Efsane'nin yeni bölümünde işler karşıyor. İşte Adı Efsane 22. son bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

ADI EFSANE 22. SON BÖLÜMDE ESKİ DEFTERLER AÇILIYOR

Reyhan ve Naz'ın gelişi, mahalledeki dengeleri değiştirmeye başlar. Reyhan, Hakan ile yüzleşmeye karar verir. Saklı kalan sırların daha fazla üstünü örtmek istememesi beraberinde yeni olayları getirir.



Hakan, en iyi olabilmek için var gücüyle çalışmaya kararlıdır. Kıvanç, yine karşısına çıkar ve eski hesaplar tekrar gün yüzüne çıkar.



Fiko, gülüm diye divane olduğu sevdiği Sibel'in, Hakan ile olan öpüşme olayından sonra gemileri yakmıştı. Sibel'den uzak durarak bir nebze olsun onu unutmuştur. Çiler'in bir önceki bölümde kendisi ile yakınlaşması onun için yeni bir umut olmuştu. Sibel ise, yavaş yavaş Fiko'ya olan duygularında değişimler yaşamaya başlar.

Konuşmak istediğini söylediği Fiko'nun ise, aklını yine karıştırmayı başarır. Kendisi için doğru insan belki de Çiler'dir; fakat, Sibel'in bu yaklaşımı iki taraftan da uzak durmasını gerektiren bir olaya dönüşür. Fiko, Sibel'i affedecek mi? Fiko, daha başlamadan Çiler'e olan duygularından vaz mı geçecek?

Durmazspor'un çizgileri nettir. Hakan'ı zorlu bir süreç beklemektedir. Basketbol hayalleri suya düşen takımın diğer fertleri ise, hayata tutunmanın yollarını aramaktadır. Ozan'ı ilk seferde geri çeviren Fiko, giderek köşeye sıkışmaktadır. Çiler'in renkli dünyasına şahit olması, ona karanlık bir kapıyı aralatacaktır. Reyhan, sırrının ortaya çıkmasından korkmaktadır. Hayatlarına girecek sürpriz bir isim ise, Reyhan'ı daha da panikletecektir.

ADI EFSANE 21. YENİ SEZON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Ali ve Sadık, Hakan ile ilgili yeni durumu daha kolay kabullenirken Fiko’yu karakteri ve yapmak istedikleriyle büyük bir çatışma beklemektedir.

Bu konuda Fiko’yu ve Hakan’ı en çok zorlayacak kişi Ozan olur. Ozan, Hakan’ın teyzesinin oğludur ve bir süre onlarla yaşamak üzere mahalleye gelir. Cezaevinden yeni çıkmıştır ve ufak tefek mahalle mafyası işleri yapmaktadır. Ozan’ın onlara açtığı bu karanlık yol, Fiko’nun en büyük sınavı olacaktır, tabi Hakan’ın da.

17 sene önce mahalleyi terk edip kendisine yeni bir hayat kuran Reyhan, kocasının ölmeden önce iflas etmesi üzerine kızı Naz ile birlikte eski mahallesine geri dönmek zorunda kalır. Reyhan’ın amacı, eski dost ve hasımlarının olduğu bu mahallede, geçmişin gölgesinden kurtulup hayatta kalmaktır.

Adı Efsane’nin yeni sezonunda Hakan, iyi bir sporcu olmak için var gücüyle çalışıp yükselmek için mücadele ederken en yakın arkadaşı Fiko madalyonun diğer yüzünde karanlık sularda yüzmeye başlayacaktır. Aynı zamanda Reyhan ve Naz’ın mahalleye gelişi ile eski sırlar gün yüzüne çıkacak ve mahalledeki tüm dengeler alt üst olacaktır.