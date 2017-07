Türk sinemasının duayen isimlerinden Fikret Hakan, akciğer kanseri tedavisi gördüğü İstanbul Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Türk sinemasının duayen isimlerinden tiyatro sanatçısı Bümin Gaffar Çıtanak, sahne adıyla Fikret Hakan yaşamını yitirdi.

Akciğer kanseri olan ve tedavi gördüğü İstanbul Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Göğüs Cerrahi servisinde akciğer ameliyatı olan Fikret Hakan, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgilere göre doktorlar tarafından yaklaşık 2 saat hayata döndürülmeye çalışıldı. Fakat tüm çabalar sonuçsuz kaldı ve 83 yaşında hayata gözlerini yumdu.

ACI HABERİ TWITTER'DAN DUYURDU

Acı haberi ünlülerin menajeri Süheyl Atay, Twitter'dan ''Çocuklarımın dedesi, sinema sanatçısı #FikretHakan'ı kaybettik . Tüm dost ve sevenlerine duyurulur'' sözleriyle duyurdu.

Fikret Hakan'ın, vefat etmeden önceki son sözlerinin vatan ve Atatürk sevgisiyle ilgili olduğu ortaya çıktı.

FİKRET HAKAN KİMDİR?

Duyunca, can evimden vuruldum. Kanadı kırık bir kuş gibi düştüm yere, çırpındım. "Yapma Fikret Ağabey yapma bunu bana" diye inledim. O, benim öz ağabeyimdi. ''Arkadan vurulan kovboy''du, öyle derdi kendine. Dört nala giderdi atlara. Korsan ağzıyla öperdi sevdaları. O, öylesine oburdu dostluklarda.Kocaman bir yiğitti o. Sette onu gördüm mü huzur ve güven duyardım. O, Türk Sineması'nın ''en baba'' direklerinden biriydi. İkinci kitabımda bir şiir yazmıştım Fikret Ağabeyim için; "Ne Güzel İnsansın" diye. Herkesin başı sağ olsun.Türk Sineması’nın en önemli aktörlerinden, ‘’Üç Arkadaş’’ filminin unutulmaz oyuncusu… Sinemaya başladığımda, ikinci filmde (Battı Balık’ta tanıdığım) birlikte rol aldığımız Fikret Hakan’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Hep deniyor ya ‘’Git gide ıssızlaşıyor Yeşilçam!’’ diye… ‘’Güle güle’’ büyük usta… Allah rahmet etsin, mekanın cennet olsun.1964 senesinin Temmuz ayında "Affetmeyen Kadın"ı çektik Fikret'le birlikte, benim 5. filmimdi, onun büyük tecrübesi vardı. Birlikte fazla bir çalışmamız olmasa da zaman zaman görüşürdük. 2005 yılında ikimiz Avusturya'ya gitmiştik sokak çocuklarına yönelik bir etkinliğine katılmıştık, ortak bir kitap çalışmasında da yer almıştık. Çok değerli bir insan, çok önemli bir sanatçıydı. Çok üzüldüm, Allah gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet olsun...Ben Fikret Hakan’ı 15 yaşında tanıdım. ’’Bitmeyen Rol’’ filminde birlikte oynamıştık. Sinemamızda gelmiş geçmiş en büyük aktörlerdendi. Hatta dünya çapındadır çünkü yabancılarla film çeken birkaç aktörden birisiydi. Fikret Hakan’la çalışmanın bana büyük katkısı oldu. Ondan oyunculukla ilgili çok şey öğrendim. Çok üzgünüm, başımız sağ olsun.Birlikte hiç çalışmadık Fikret Hakan ile ama tanışıklığımız vardı. Çok değerli bir aktördü, çok önemli filmlere imza atmıştı. Türk Sineması için büyük kayıp. Başımız sağ olsun.Allah rahmet eylesin çok üzüldüm. Fikret abi çok özel bir insandı. Sinemaya adım attığım ilk film olan ‘’Cumartesi Senin Pazar Benim’’de Fikret Hakan’la birlikte oynamıştık. İlk sinema dersimi ondan aldım. Gerçek bir duayen ve müthiş bir oyuncuydu. Benim için çok özel ve önemli film olan ‘’Buzlar Çözülmeden’’ ve ‘’Erkek ve Dişi’’de de birlikte çalıştık.….Fikret Hakan'la oynadığım her film benim için ders niteliğinde olmuştur ve bana sınıf atlatmıştır. Bizim zamanımızda oyunculuk okulu yoktu ‘’Sinema nedir, nasıl oynamak gerekir?’’ büyüklerimizden öğrendik. Çok severim Fikret Hakan’ı. Sinema önemli bir adamını kaybetti. Başımız sağ olsun…Türk sinemasının duayen aktörü, çok sevgili Fikret Hakan'ı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim. Her yeni oyuncu gibi kendisinden çok fazla şey öğrendiğim, herkesin derin bir sevgi ve saygıyla yaklaştığı usta oyuncu Fikret Abim... Mekanın cennet olsun... Tüm sevenlerine Allah'tan sabır diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun.

Fikret Hakan, ya da gerçek adı ile Bumin Çaffar Çıtanak, 23 Nisan 1934 tarihinde Balıkesir'de dünyaya geldi. İlk olarak 1950 y ılında Üç Güvercin adlı tiyatro oyunuyla "Ses Tiyatrosu" kariyerine adımını attı. 1952 yılı yapımlı Köprüaltı Çocukları adlı sinema filmiyle de sinemayla tanışan Fikret Hakan, hayatı boyunca 163 sinema filmi ve televizyon dizisinde rol aldı.

1970'li yıllarda senarist, yönetmen ve yapımcı olarak çalışmalarını sürdüren Fikret Hakan, Üç Arkadaş ve Keşanlı Ali Destanı ile oldukça tanınan bir isim haline geldi.

1970 yapımlı Paralı Askerler filmi için Türkiye'ye gelen ünlü yönetmen Peter Collinson, filmde Türk oyunculara da yer vermek istedi ve film için bir oyuncu mülakatı başlatıldı. Yoğun ilgi gören oyuncu mülakatlarından vazgeçildi ve Şan Tiyatrosu'nda bir seçme yarışması yapıldı.

Oyunculuk kariyerinden önce gazetecilik de yapan Hakan, gazino performansları ve sunuculuk deneyiminin ardından, Yeşilçam'ın sıkıntılı dönemlerinde Marmaris'e taşınarak, 1980'lere kadar burada yaşamını sürdürdü. Sanatçının, "Tellak Ali" (1953) ve "Hamal'ın Uşakları" (1997) isimli öykü kitaplarının yanı sıra "İnce Müzikli Otobüsler" ve "İmbikçi Duvar" ismini verdiği iki şiir kitabı da bulunuyor.

Yarışmada başarılı olan Fikret Hakan, Salih Güney, Erol Keskin, Aytekin Akkaya ve birkaç Türk oyuncu filmin oyuncu listesine alındılar. Böylece filmde Albay Ahmet Elçi rolünü üstlenen Fikret Hakan, Hollywood'a adım atan nadir Türk sinema sanatçılarından oldu.

FİKRET HAKAN'IN ALDIĞI ÖDÜLLER

1965 Antalya Film Festivali’nde Keşanlı Ali Destanı (Atıf Yılmaz) ile “En İyi Erkek Oyuncu”

1965 İzmir Film Festivali’nde Keşanlı Ali Destanı (Atıf Yılmaz) ile “En İyi Erkek Oyuncu”

1968 Antalya Film Festivali’nde Ölüm Tarlası (Atıf Yılmaz) “En İyi Erkek Oyuncu”

1971 Antalya Film Festivali’nde Hasret (Remzi Jöntürk) “En İyi Erkek Oyuncu”

1993 Antalya Film Festivali’nde Yalancı (Osman Sınav) “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu”

1997 Antalya Film Festivali’nde “Yaşam Boyu Onur Ödülü” aldı.

1998 yılında Kültür Bakanlığı tarafından verilen Devlet Sanatçısı unvanını almıştır. İstanbul Kültür Üniversitesi'nde bir dönem öğretim görevlisi olarak eğitim veren Fikret Hakan, 2009 tarihinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Anabilim Dalı'ndan fahri doktor unvanı almıştır.

Usta oyuncu Fikret Hakan, son olarak 2014 yılında vizyona giren Birleşen Gönüller adlı sinema filminde rol almıştı.

