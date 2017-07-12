Star TV'nin Mia Yapım imzalı yeni dizisi Ateşböceği 3. yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Yönetmenliğini Barış Yön'ün yaptığı, senaryosunu ise Ebru Hacıoğlu'nun kaleme aldığı Ateşböceği dizisinin 3. bölümünde Aslı, Barış'a olan duygularını toparlamaya çalışırken Barış'ın hayatına hızlıca çekilir. İşte Ateşböceği 3. bölüm fragmanı ve yeni bölümden tüyolar...

ATEŞBÖCEĞİ 3. SON BÖLÜMDE ASLI DUYGULARINI TOPARLAMAYA ÇALIŞIYOR

Aslı, ilk kez hissettiği duyguların karıştırdığı zihnini toparlamaya çalışırken Barış’ın dünyasına gittikçe daha fazla çekilir. İkilinin arasındaki elektrik, Barış’ı yapması gerekenle savrulduğu yer arasında bocalamasına neden olur.

Tüm bunlar Aslı’yı İlayda’nın radarına sokar ve kurtların arasına düşen kuzu misali Aslı, İlayda’nın tuzağına düşmekten kurtulamaz.

ATEŞBÖCEĞİ 2. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Aslı’nın şüpheciliği, önünde açılan büyülü dünyanın çekimine direnmek için yeterlidir. Barış ise masum bir niyetle başladığı oyunun sandığı kadar kolay çözülemeyeceğini fark eder.

Yeni başlangıçlar, yeni ilişkilerin tohumlarını filizlendirirken Aslı ve Barış için tehlike çanları çoktan çalmaya başlamıştır bile.

ATEŞBÖCEĞİ İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Başarılı ve yalnız bir avukat olan Barış Buka (Seçkin Özdemir), hayatının en çetin davasıyla karşı karşıya kalınca yolu ele avuca sığmaz bir taksi şoförü olan Aslı Eğilmez’le( Nilay Deniz) kesişir. Hayatta keşfedilecek hiçbir şey kalmadığına inanan Barış’ın, ateşböceği misali parıldayan Aslı’yla başlayan macerası ona bilmediği bir dünyanın kapılarını aralar.





İkisi için de yeni başlayan bu hikayenin başrolünde artık aşk vardır.

ATEŞBÖCEĞİ OYUNCULARI KİMLER?



Başrollerini Seçkin Özdemir ve Nilay Deniz paylaştığı dizinin oyuncuları arasında Seda Güven, Durul Bazan, Belma Canciğer, Şebnem Dilligil, Gözde Çığacı, Çağrı Çıtanak, Berkay Tulumbacı, Alicia Kapudağ, Umur Yiğit Vanlı, Lal Tayra Bahar, Çiğdem Aygün, Aslı Samat Ve Derya Alabora yer alıyor.

OYUNCU DİZİDEKİ KARAKTER Seçkin Özdemir Barış Buka Nilay Deniz Aslı Eğilmez Umur Yiğit Vanlı Hakan Şeker Belma Canciğer Handan Pars Durul Bazan Metin Eğilmez Lal Tayra Bahar Çiçek Eğilmez Çağrı Çıtanak Teo Derya Alabora Cahide Pars Şebnem Dilligil Neşe Eğilmez Alicia Kapudağ Arzu Eğilmez Berkay Tulumbacı Barbaros Gürkan Seda Güven İlayda Taş Gözde Çığacı Gül Gürkan Çiğdem Aygün Sıdıka Aslı Samat Şirin