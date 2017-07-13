Dünya Güzellerim
TELEVİZYON

Dünya Güzellerim otobüs macerası izleyiciyi ekrana kilitledi

Show TV'nin Dünya Güzellerim isimli gezi & show programı 4. bölümüyle ekrana geldi. Dünya Güzellerim'in otobüs macerası izleyiciyi kahkahaya boğdu

12 Temmuz 2017 Çarşamba, 23:00:12 Güncelleme: 13 Temmuz 2017 Perşembe, 00:15:12

Yapımcılığını Bloom Medya’nın, yönetmenliğini Mustafa Kotan’ın üstlendiği, Show TV’nin gezi & show programı Dünya Güzellerim 4. yeni bölümüyle izleyiciyi ekranlara kilitledi. Safiye Soyman, Bülent Ersoy, Burcu Esmersoy ve Banu Alkan'ın otobüs macerasının damga vurduğu Dünya Güzellerim’de sosyal medya çılgınlığı yaşandı.

Dünya Güzellerim, Hindistan'da tanıştıkları Türk vatandaşın evine konuk olmak için otobüse binmek zorunda kalıyorlar.

İşte Dünya Güzellerim ile ilgili sosyal medyada paylaşılan yorumlardan bazıları;

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