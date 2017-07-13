Yapımcılığını Bloom Medya’nın, yönetmenliğini Mustafa Kotan’ın üstlendiği, Show TV’nin gezi & show programı Dünya Güzellerim 4. yeni bölümüyle izleyiciyi ekranlara kilitledi. Safiye Soyman, Bülent Ersoy, Burcu Esmersoy ve Banu Alkan'ın otobüs macerasının damga vurduğu Dünya Güzellerim’de sosyal medya çılgınlığı yaşandı.
Dünya Güzellerim, Hindistan'da tanıştıkları Türk vatandaşın evine konuk olmak için otobüse binmek zorunda kalıyorlar.
İşte Dünya Güzellerim ile ilgili sosyal medyada paylaşılan yorumlardan bazıları;
— Seda #AKFC (@sedadem_) July 12, 2017
— 4DYAREN👽 (@xxbabypandaren) July 12, 2017
— y (@okyanusgibisin) July 12, 2017
— Ümit Toy (@umittoyonline) July 12, 2017
— ECRİN (@ecrinvivian) July 12, 2017
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