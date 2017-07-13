Dünya Güzellerim'in 4. bölümünde kahkaha tufanı

Dünya Güzellerim’in 4. Bölümünde, Diva Bülent Ersoy’un İslam türbe mimarisinin en önemli eserlerinden biri olan Tac Mahal’i ziyareti, Bülent Ersoy ile Safiye Soyman’ın tren seyahati, Safiye Soyman’ın kendine has İngilizcesi ve Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan'ın otel odasında verdikleri ütüde sucuk ziyafeti izleyenleri güldürdü.
İşte dün akşam yayınlanan sahnelerden öne çıkanlar...
Dünya Güzellerim'in Hindistan'da otobüs yolculuğu
Dünya Güzellerim, meşhur Hint Düğünlerine konuk oldu
Dünya Güzellerim'in "Ütü" ızgara keyfi
Bülent Ersoy ve Safiye Soyman'ın tren seyahati
Burcu Esmersoy ve Banu Alkan "Rişa" ile Hindistan turunda
Bülent Ersoy Tac Mahal'i ziyaret etti
DÜNYA GÜZELLERİM'İN 5. BÖLÜM FRAGMANI
- Dünya Güzellerim
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