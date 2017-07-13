Dünya Güzellerim
TELEVİZYON

Dünya Güzellerim'in 4. bölümünde kahkaha tufanı

SHOW TV'nin sevilen programı Dünya Güzellerim'in 4. bölümü dün akşam yayınlandı

13 Temmuz 2017 Perşembe, 12:47:44 Güncelleme: 12:58:28

Dünya Güzellerim’in 4. Bölümünde, Diva Bülent Ersoy’un İslam türbe mimarisinin en önemli eserlerinden biri olan Tac Mahal’i ziyareti, Bülent Ersoy ile Safiye Soyman’ın tren seyahati, Safiye Soyman’ın kendine has İngilizcesi ve Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan'ın otel odasında verdikleri ütüde sucuk ziyafeti izleyenleri güldürdü.

İşte dün akşam yayınlanan sahnelerden öne çıkanlar...

Dünya Güzellerim'in Hindistan'da otobüs yolculuğu

Dünya Güzellerim, meşhur Hint Düğünlerine konuk oldu

Dünya Güzellerim'in "Ütü" ızgara keyfi

Bülent Ersoy ve Safiye Soyman'ın tren seyahati

Burcu Esmersoy ve Banu Alkan "Rişa" ile Hindistan turunda

Bülent Ersoy Tac Mahal'i ziyaret etti

DÜNYA GÜZELLERİM'İN 5. BÖLÜM FRAGMANI

  • Dünya Güzellerim
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