Show TV'nin iddialı dizisi Kalp Atışı 3. yeni bölümüyle seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin yeni bölümünde hastalarına mucizeler yaratan Eylül ve Ali Asaf’ın, bu sefer de kendi sevdiklerini gözlerinin önünde kaybetmemek için mucizeye ihtiyaçları vardır. İşte Kalp Atışı 3. son bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

KALP ATIŞI 3. SON BÖLÜMDE EYLÜL VE ALİ ASAF'IN MUCİZEYE İHTİYACI VAR

Kalp Atışı'nın 3. yeni bölümünde; Eylül ve Ali Asaf arasındaki karşı konulamaz çekim, onları izleyen Oğuz ve Selim’in canını sıkmaktadır.

Oğuz’un bu tedirginliğini fark eden Bahar, Eylül ve Ali Asaf’ın arasını bozmak için bu sefer de bu kozu oynamayı dener. Eylül’ün acilden kaçan bir hastaya, soğukkanlılıkla gerçekleştirdiği sıradışı müdahale hastanede büyük yankı uyandırır.

Ali Asaf’ın yıllar önce Eylül’ü kaybetme pişmanlığıyla, eline geçen her fırsatta kendisine destek çıkması, ikili arasında gerginliğe sebep olur. Mucizevi hayata tutunmaların yaşandığı hastanede, Sinan’ın kirli oyunlarından habersiz, büyükannesinin ameliyat raporlarına ulaşan Eylül’e, gerçeği bulması için Ali Asaf’ın yardımı gerekmektedir. Üstelik sadece bunun için değil, hayatta kalabilmesi için de. Hastalarına mucizeler yaratan Eylül ve Ali Asaf’ın, bu sefer de kendi sevdiklerini gözlerinin önünde kaybetmemek için mucizeye ihtiyaçları vardır.

Yapımcılığını Mf Yapım’ın üstlendiği, Kalp Atışı’nın başrollerinde; Gökhan Alkan ve Öykü Karayel’e Ege Kökenli, Ali Burak Ceylan, Hakan Gerçek, Fatih Dönmez, Barış Aytaç, Metin Coşkun, Devrim Atmaca, Hasan Şahintürk, Selahattin Paşalı, Başar Doğusoy, Burcu Türünz, Ceylan Ceylan, Erdem Kaynarca ve Vedat Erincin eşlik ediyor.

KALP ATIŞI'NIN 2. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Ali Asaf ve Eylül yıllar sonra aynı hastanede karşı karşıya geldi. Ali Asaf’a saplantılı derecede aşık olan ve Eylül’e karşı lisedeki nefreti devam eden Bahar bu duruma çok tepki gösterdi. Eylül’e karşı nefreti daha da artan Bahar, babasından Eylül’ün hastaneden gönderilmesini istedi.

Hastanenin ortaklarından Dr. Sinan Tunç ise kızı Bahar’a, Ali Asaf’la yakınlaşmasını söyledi. Eylül hastane çıkışında yağmurun dinmesini beklerken onu hayranlıkla izleyen Ali Asaf yanına geldi. Şemsiyesini açarak Eylül’ü yağmurdan korumak isteyen Ali Asaf, gözlerini Eylül’den ayıramadı.

Aralarındaki çekimin etkisiyle kalp atışının hızlandığı anlarda Eylül, Esma’nın cafesine gitmek için Ali Asaf’ın yanından ayrıldı. Dizinin final sahnesinde Ali Asaf ile Eylül ringde karşı karşıya geldi ve Ali Asaf, Eylül’e evli olmadığını söyledi.

Bu duruma tepki vermeden gitmeye yeltenen Eylül’ü tutan Ali Asaf, Eylül’den aldığı darbeyle yere düştü. Bu durumu tersine çeviren Ali Asaf ile göz göze kalan Eylül’ün birbirine yaklaştığı romantik dakikalar izleyenleri ekran başına kilitledi.

KALP ATIŞI OYUNCULARI

Ali Asaf Denizoğlu (Gökhan Alkan)

Yakışıklı, karizmatik.

Hem beyin cerrahı, hem biyoloji hocası.

Dünyayı aydınlatan gülümsemesiyle, huzur ve güven veren bir adam.

Aşkın beynin tercihi olduğuna inanıyor.

Eylül onun hiç beklemediği, daha önce hiç görmediği şekilde etkilendiği tek kız

Onun gizli kalmış ürkek, kimsesiz, sevgisiz yanını görüp, bu ilgi ve sevgi açlığını gidermek için elinden geleni yapıyor.

Pelesenk lafı; “Kim bilir...”

Eylül Erdem (Öykü Karayel)

Beyin Cerrahı... İşinde hep sonuca yönelik, yemeden, uyumadan, yorulmadan ne gerekiyorsa yapabilecek, işkolik bir karakter. Hayata ve problemlere bakışı hep orijinal, çözümleri hep yaratıcı. Hayata karşı öfkeli ve öfkesini hep yumruklarından çıkartıyor. Aşkın zayıf insanlara göre olduğunu düşünüyor.

Bahar Tunç (Ege Kökenli)

Eylül’le aynı lisede okuyan kasabanın en ünlü ailesinin alımlı kızı. Aynı zamanda okulun en popüleri.

Hocası Ali Asaf’a hayran.

Çok zeki değil ama çok çalışkan ve hırslı bir kız.

Yeri geldiğinde insanları kolayca kullanan biri.

Eylül ile iyi arkadaş olabilecekken, hep gördüğü ilgiyi kıskanmış, çekememiş, ters düşmüş.

Eylül’ün varlığından şikayetçi.

Oğuz Dağçakrak (Ali Burak Ceylan)

Hastanenin başarılı beyin cerrahı.

Alanında Ali Asaf’ın en dişli rakibi.

Yenilgiye asla tahammülü yok.

Az kişiyle samimi olan, sadece kendisinden güçsüz; ezebileceği, kontrol edebileceği insanları yakınında tutan bir karakter.

Eylül’ün dikbaşlılığı, ukalalığı ilgisini çekiyor.

İlgilendiği kadının Ali Asaf’a yakın duruşu onu huzursuz ediyor, adama karşı hırslandırıyor.

Doktor Sinan Tunç (Hakan Gerçek)

Bahar’ın doktor babası... Kendisi gibi doktor olan babasının gölgesinde kalmış biri... Baba oğul hastanenin hissedarlarından.

Ziyanur’un elinden yönetimi almak için her türlü hileyi yapmaya hazır, sahtekar.

İstanbul’a taşınmak için kızını istemediği bir hayale sürüklemiş.

Hatasını kolay kolay kabul etmeyen biri.

Öfke kontrolü yapamıyor.

Doktor Selim Can (Fatih Dönmez)

Ali Asaf’ın birlikte çalışmış olduğu eski doktor arkadaşı. Hastane jargonuyla abisi.

Ağırbaşlı, klasik olarak tanımlanacak biri.

Ukala. Parmaklarının sihirli olduğuna inanıyor özellikle ameliyatlarında.

Ali Asaf’ın doktorluğu bırakıp, gitmiş olmasını asla kabullenemiyor, kaybettiği yıllar için ona hep kızgın. Ama hep yanında. Yardımsever, bir doktor olarak da insan olarak da.

İmkansız aşklar beyinden sonra onun uzmanlık alanı.

Eylül’e duyduğu bağlılığı kendisi bile tanımlayamıyor.

Fatih Yılmaz (Barış Aytaç)

Hastanede Genel Cerrahi asistanı... Yaş olarak diğerlerinden büyük olsa da Tus sınavında en geç başarılı olan. Grubun net olarak baskın hiçbir duruşu olmayan karakteri. Bir gün kapitalist, bir gün rasyonalist olabiliyor. Ailesinin zoruyla doktor olmuş, asla idealist değil.

Esma Sancak (Burcu Türünz)

Lisenin iyi niyetli, saf, samimi kendine has kızı.

Aklından hiç kötülük geçmiyor.

Derdi popüler insanlar arasında kabul görmek.

Aşağılansa da bunu görmezden geliyor.

Eylül’ün en yakın arkadaşı.

Tezcanlı heyecanlı.

Hep güleryüzlü ve mutlu.

Samet Tok (Başar Doğusoy)

Arkadaşlarınca namı değer Samo.

Beyin Cerrahisi kıdemli asistanı...

Kayserili fakir bir aileden geliyor, burslu okumuş.

Yolunu bulmak için her yolu deniyor; promosyon kovalıyor, kupon kesiyor.

Özünde saf temiz, Anadolu çocuğu.

O hayatımızın hep gülen yüzü olacak...

Alp Sungur (Selahattin Paşalı)

Hastanenin en yakışıklı doktoru. Sosyal medyada da fenomen olmuş bir tip. Doktorluk dışında, modellik yapıyor. Bu sayede okuyabilmiş.

Çok kişinin takip ettiği bir blogu var.

Oldukça sosyal bir parti boy.

Sınırları çiğnemek, eğlence uğruna limitleri zorlamak, ona göre.

Sırf onunla tanışmak için hasta taklidi yapıp gelen kız hayranları var.

Yasemin Altntaşlı (Ceylan Ceylan)

28 yaşında, güzel, alımlı, deli dolu, aklına estiği gibi yaşayan, zeki yaratıcı bir kız.. Senarist.. Hayatını kurtaran Ali Asaf’a aşık olmaktan kendini alıkoyamaz.