Kanatsız Kuşlar 6. son bölüm fragmanı yayınlandı

Atv'de yayınlanan Kanatsız Kuşlar 5. bölümü ekrana geldi. Dizinin son bölümünün ardından gelecek hafta yayınlanacak yeni bölüm fragmanı seyirciyle buluştu. Muzaffer'in 'Seninle ilgili hiçbir şey duymak isemiyorum' sözlerine Tuba'nın 'Hamileyim!' diyerek cevap verdiği tanıtım izleyicide merak uyandırdı. İşte Kanatsız Kuşlar 6. son bölüm fragmanı...

KANATSIZ KUŞLAR 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Kanatsız Kuşlar 6. yeni bölümüyle 20 Temmuz Perşembe akşamı saat 20.00'de ekranlara gelecek.

Yapımcılığını Ata Türkoğlu-Koliba Film, yönetmenliğini Kemal Uzun'un üstlendiği, senaryosunu Hakan Haksun'un kaleme aldığı Kanatsız Kuşlar'da başlıca rolleri Melis Tüzüngüç, Ümit İbrahim Kantarcılar, Ahmet Varlı, Deniz Bolışık, Fatih Al, Servet Pandur ve Seda Türkmen paylaşıyor.

KANATSIZ KUŞLAR 5. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Nefise, Muzaffer'in teklifine hiç beklemediği bir şekilde cevap verir. Nefise'nin tavırlarından şüphelenen Muzaffer, hakkında araştırma yapması için Fazıl'ı görevlendirir.

Azime, Fazıl'ı engellemek için bir plan yapar. Nefise ise sırları ortaya çıkmadan malikaneden uzaklaşmak, çocuklarıyla rahatça yaşayabilecekleri bir ev tutmak ister ancak onu kötü bir sürpriz beklemektedir.

Bulduğu yeni işte başını belaya sokan Emre, Zeynep'ten yardım ister. Emre'nin yardımına koşan Zeynep ve Onur hiç beklemedikleri bir anda ölümle burun buruna gelir. Aynı dakikalarda Nefise de, Tuba'nın kurduğu hain bir oyunla çaresizliğin tam ortasındadır.

KANATSIZ KUŞLAR GENEL HİKAYE

Hayata tutunabilmek için amansızca mücadele eden dört kardeş ile çocukları için her türlü fedakarlığa katlanan genç ve güzel bir annenin iç içe geçen öyküsü... İyilikten kötülüğün, kötülükten ise umudun doğabileceğini anlatan Kanatsız Kuşlar, bir yudum mutluluk için çırpınan dramatik yaşamların hikayesini ekranlara yansıtıyor.

KANATSIZ KUŞLAR OYUNCULARI

Melis Tüzüngüç (Zeynep)

Fedakar bir abla... Kardeşleri uğruna, tüm hedeflerinden vazgeçse de, hayat ondan vazgeçmeyecek.... Güzel kalbi, Onur'un hayatına girmesiyle bir başka atarken, Ahmet ve Onur arasında kalbinin sesini dinlemeye çalışacak...

Ümit İbrahim Kantarcılar (Onur)

Başarılı, geleceği parlak, genç bir iş adamı... Aralarındaki sosyal, kültürel, ekonomik uçuruma rağmen, Zeynep'te bulduğu aşkla tüm engelleri kaldıracak...

Ahmet Varlı (Ahmet)

Kalbi büyük, dünyası küçük bir delikanlı... Zeynep'e duyduğu aşkı, sevgisi karşılıksız kalsa da, o bu sevdaya sahip çıkacak... En büyük rakibi Onur'a karşı, büyük yüreğiyle her zaman savaşacak...

Deniz Bolışık (Nefise)

Önce anne... Çocukları için kendinden vazgeçmeye hazır... Sonra kadın... Çaresiz, bir o kadar da kırılgan... Hayat ona sürprizler hazırlarken, O ailesini bir arada tutmak için ümitsizce çırpınacak...

Fatih Al (Muzaffer)

Güçlü ve otoriter bir is¸adamı... Varlıklı bir ailenin temsilcisi... Hayatına, Nefise'nin girmesiyle tüm düzeni değişecek..

Servet Pandur (Azime)

Nefise'nin görümcesi, görünürde en iyi dostu, gerçekte en büyük düşmanı... Muzaffer'in malikanesinin emektar hizmetlisi. Çocukların; kurnaz, çıkarcı, çoğu zaman tehlikeli, istediği zaman eğlenceli halaları....