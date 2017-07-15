Kalp Atışı 4. bölüm fragmanı! Kalp Atışı oyuncuları kimlerdir?

SHOW TV'de Cuma akşamları yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Kalp Atışı'nın 4. bölümü merakla bekleniyor. Dün akşam yayınlanan 3. bölümün ardından yayınlanan 4. bölüm fragmanı da izleyicileri oldukça heyecanlandırdı. İşte Kalp Atışı 4. bölüm fragmanı ve Kalp Atışı oyuncu kadrosu...

EYLÜL’Ü BİR KEZ DAHA KAYBETMEYECEĞİM, BUNUN İÇİN DE NE GEREKİYORSA YAPARIM!

Show TV'nin beğeniyle izlenen dizisi Kalp Atışı’nın 4. bölüm tanıtımı yayınlandı. Selim ve Ali Asaf arasındaki rekabetin arttığı görülen tanıtımda; Ali Asaf’ın “Eylül’ü bir kez daha kaybetmeyeceğim. Bunun için de ne gerekiyorsa yaparım” diyerek Eylül’den vazgeçmeyeceğini gösterdiği heyecan dolu tanıtım izleyenleri ekran başına kilitledi.

Her Cuma ekrana gelen Kalp Atışı’nın dördüncü bölümünde neler olacağı şimdiden merakla bekleniyor.

KALP ATIŞI'NIN 3. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Eylül ve Ali Asaf arasındaki karşı konulamaz çekim, onları izleyen Oğuz ve Selim’in canını sıkmaktadır. Oğuz’un bu tedirginliğini fark eden Bahar, Eylül ve Ali Asaf’ın arasını bozmak için bu sefer de bu kozu oynamayı dener. Eylül’ün acilden kaçan bir hastaya, soğukkanlılıkla gerçekleştirdiği sıra dışı müdahale hastanede büyük yankı uyandırır.

Ali Asaf’ın yıllar önce Eylül’ü kaybetme pişmanlığıyla, eline geçen her fırsatta kendisine destek çıkması, ikili arasında gerginliğe sebep olur. Mucizevi hayata tutunmaların yaşandığı hastanede, Sinan’ın kirli oyunlarından habersiz, büyükannesinin ameliyat raporlarına ulaşan Eylül’e, gerçeğe bulması için Ali Asaf’ın yardımı gerekmektedir.

Üstelik sadece bunun için değil, hayatta kalabilmesi için de. Hastalarına mucizeler yaratan Eylül ve Ali Asaf’ın, bu sefer de kendi sevdiklerini gözlerinin önünde kaybetmemek için mucizeye ihtiyaçları vardır.

KALP ATIŞI ZİRVEDE

Kalp Atışı, dün akşam ekrana gelen üçüncü bölümü ile tüm kategorilerde zirveye oturarak izleyicileri ekran başına kilitledi. Dizi, AB’de 7,25 izlenme oranı (rating), 27,28 izlenme payı (share), ABC1 20+'da 7,90 izlenme oranı (rating), 27,31 izlenme payı (share), Total’de ise 7,47 izlenme oranı (rating), 24,78 izlenme payı (share) ile birinciliği göğüsledi.

Bölümün başlamasıyla birlikte #mucize etiketinin zirveye yerleştiği Twitter’da izleyiciler, etiket üzerinden yorumlarını paylaştı. Twitter'ın Türkiye gündeminde 11 saat 25 dakika TT listesinde kaldı. Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi olacağının sinyallerini daha ilk bölümden veren Kalp Atışı, Eylül ve Ali Asaf’ın tutkulu aşk hikayesini ekrana taşıyor.

KALP ATIŞI OYUNCULARI

GÖKHAN ALKAN (Ali Asaf Denizoğlu)

ÖYKÜ KARAYEL (Eylül Erdem)

Ege Kökenli (Bahar Tunç)

Ali Burak Ceylan (Oğuz Dağçakrak)

Hakan Gerçek (Doktor Sinan Tunç)

Fatih Dönmez (Doktor Selim Can)

Barış Aytaç (Fatih Yılmaz)

Burcu Türünz (Esma Sancak)

Başar Doğusoy (Samet Tok)

Selahattin Paşalı (Alp Sungur)

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Kalp Atışı oyuncul

Kalp Atışı 4. bölüm fragmanı