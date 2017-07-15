Kalp Atışı, dün akşam ekrana gelen üçüncü bölümü ile tüm kategorilerde zirveye oturarak izleyicileri ekran başına kilitledi. Dizi, AB’de 7,25 izlenme oranı (rating), 27,28 izlenme payı (share), ABC1 20+'da 7,90 izlenme oranı (rating), 27,31 izlenme payı (share), Total’de ise 7,47 izlenme oranı (rating), 24,78 izlenme payı (share) ile birinciliği göğüsledi. Bölümün başlamasıyla birlikte #mucize etiketinin zirveye yerleştiği Twitter’da izleyiciler, etiket üzerinden yorumlarını paylaştı. Twitter'ın Türkiye gündeminde 11 saat 25 dakika TT listesinde kaldı. Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi olacağının sinyallerini daha ilk bölümden veren Kalp Atışı, Eylül ve Ali Asaf’ın tutkulu aşk hikayesini ekrana taşıyor.

Yapımcılığını Mf Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Yusuf Pirhasan’ın yaptığı Show TV'nin büyük beğeni toplayan dizisi Kalp Atışı’nın başrollerinde; Gökhan Alkan ve Öykü Karayel’e Ege Kökenli, Ali Burak Ceylan, Hakan Gerçek, Fatih Dönmez, Barış Aytaç, Metin Coşkun, Devrim Atmaca, Hasan Şahintürk, Selahattin Paşalı, Başar Doğusoy, Burcu Türünz, Ceylan Ceylan, Erdem Kaynarca ve Vedat Erincin’in eşlik ediyor.

EYLÜL’Ü BİR KEZ DAHA KAYBETMEYECEĞİM, BUNUN İÇİN DE NE GEREKİYORSA YAPARIM!

Kalp Atışı’nın dün akşam ekrana gelen üçüncü bölümünde, Eylül acilden kaçan ve hayati tehlikesi olan bir hastaya gösterdiği müdahale ile herkesi şaşırttı. Ali Asaf, Eylül’e her fırsatta destek çıkıp yardımcı olurken Oğuz ve Selim’in de Eylül’e hayranlıkları giderek arttı. Oğuz ve Eylül rekabetinde ise kazanan Eylül oldu. Doktor olarak, babaannesinin en büyük hayalini gerçekleştiren Eylül, onunla ilgili gerçeklere ulaşmaya çalıştı.

Sinan'ın kirli oyunlarından habersiz, babaannesinin raporlarına ulaştı. Küçük yaştaki hastasının öleceğini öğrenen Eylül gözyaşlarına hakim olamadı ve Ali Asaf’tan destek istedi. Eylül’e ulaşamayan ve daha önce böyle bir durumla karşılaşmayan Esma, ne yapacağını bilemeyerek Ali Asaf’a haber verdi. Bunun üzerine hastaneye giden Ali Asaf’ın Eylül’ü bulamayarak panikle onu aradığı final sahnesi izleyenleri ekran başına kilitledi.

YENİ BÖLÜM TANITIMI MERAK UYANDIRDI!

Dizinin yayınının ardından gelecek hafta ekrana gelecek bölümünden yayınlanan dördüncü bölüm tanıtımı izleyenlerdeki heyecanı arttırdı. Selim ve Ali Asaf arasındaki rekabetin arttığı görülen tanıtımda; Ali Asaf’ın “Eylül’ü bir kez daha kaybetmeyeceğim. Bunun için de ne gerekiyorsa yaparım” diyerek Eylül’den vazgeçmeyeceğini gösterdiği heyecan dolu tanıtım gelecek bölümde de heyacanın devam edeceğinin sinyallerini verdi. Her Cuma ekrana gelen Kalp Atışı’nın dördüncü bölümünde neler olacağı şimdiden merakla bekleniyor.

Kalp Atışı’nın merakla beklenen yeni bölümü 21 Temmuz Cuma günü saat 20.00'de Show TV'de!

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Kalp Atışı fragmanı