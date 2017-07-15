Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği Ezo Sunal'ın sunumu ile gerçekleşen, çocukların saf, olumlu enerjisi ve eğlencesinin, Güldür Güldür’ün en beğenilen skeçleri ve fenomen tiplemeleriyle birleştiği Show TV'nin eğlenceli şov programı Güldüy Güldüy Show Çocuk herkesin gönlünde taht kurdu.

Skeçler öncesi bol kahkahalı sohbetler, birbirinden komik skeçler ve tiplemelerin yanı sıra ünlü şarkıcılar ve şaşırtıcı gösteriler de programa renk katıyor. Ezo Sunal ve Güldüy Güldüy Show Çocuk ekibi, Alper Sadıkoğlu, Alperen Efe Esmer, Arda Kalaycı, Arda Şahin, Arda Taşarcan, Berat Efe Parlar, Berkecan Akkaya, Ceren Reis, Defne Erşen, Dora Dalgıç, Duru Hoşver, Eda Döğer, Efe Aydın, Elif Sevinç, Enes Göçmen, Esat Polat Güler, Gülse Göçer, İhsan Berk Aydın, İkra Külahlıoğlu, İlknur Külahlıoğlu, Nehir Gökdemir, Taha Sönmezışık, Yusuf Batuhan Kıraç, Yusuf Kemal Kılkış ve Zeynep Ilgın Çelik artık her Cumartesi Show TV ekranlarında olacak.

Güldüy Güldüy Show Çocuk 22 Temmuz Cumartesi akşamı saat 22.00’de Show TV’de!

Güldüy Güldüy Show Çocuk