Dağ 2 filminin yazarı ve yönetmeni Alper Çağlar'ın yeni projesi 'Börü', 60 dakika yayınlanacak. Sadece 6 bölümden oluşan dizinin finali ise beyaz perdede yapılacak. Diziseverler, Börü'nün ne zaman başlayacağını merak etmeye başladı. Peki, Börü ne zaman başlayacak? Börü oyuncuları kimler? İşte Börü 1. bölüm fragmanı ve oyuncu kadrosu...

BÖRÜ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? BÖRÜ 1. BÖLÜM FRAGMANI

Star TV'de yayınlanacak olan Börü dizisi 60 dakika olacak ve 6 bölüm yayınlanacak. Türkiye’nin yakın tarihinde yaşanan gerçek olaylardan esinlenerek yapılan Börü, 2017 sonbaharında yayın hayatına başlayacak. Bölümlerin ardından, BÖRÜ’nün sinema filmi de 2018 sonbaharında vizyonda olacak.

BÖRÜ'NÜN ÇEKİMLERİ BAŞLADI

Börü dizisinin çekimleri, kısa süre önce başladı. Oyuncular, çekim öncesinde özel bir kampa girerek aldıkları üç aylık bir taktik eğitimle diziye hazırlandı.

2014 baharında Türkiye. Sınırda düşmanların çoğaldığı, içeride tehlikeler çemberinin giderek daraldığı bir dönem. Türkiye Cumhuriyeti yakın tarihinin en büyük tehditleriyle karşı karşıya. BÖRÜ, vatan aşkı ile tutuşmuş yalnız kahramanların destanını anlatıyor. Onlar son kale.

BÖRÜ OYUNCULARI

Börü’nün oyuncu kadrosunda, izleyicinin DAĞ film serisinden tanıdığı pek çok isim var. Aralarında, Ahu Türkpençe, Serkan Çayoğlu, Emir Benderlioğlu, Fırat Doğruloğlu, Murat Arkın, Ahmet Pınar, Can Nergis, Armağan Oğuz, Bedii Akın, Ozan Ağaç, Gürol Tonbul gibi isimlerin bulunduğu oyuncuların her biri, Polis Özel Harekat’ın en seçkin birimi, 34 50 telsiz kodlu Börü timinin üyelerine hayat verecek. Deneyimli oyuncu Mesut Akusta da, Özel Harekat’ın kurucuları arasında yer alan en önemli karakterlerden birini canlandıracak.

Börü oyuncuları

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