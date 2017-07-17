Show TV'nin beğeniyle takip edilen dizisi Kalp Atışı’nın 4. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Eylül ve Ali Asaf’ın yağmur altında dans ettiği romantik dakikalarının damga vurduğu tanıtım heyecan yarattı. Ali Asaf’ın Eylül’ün gözlerinin içine bakarak söylediği “zamanında biri söylemişti. Bazı insanlar yağmuru izlermiş, bazılarıysa ıslanırmış” sözleri izleyenleri ekran başına kilitledi. Her Cuma ekrana gelen Kalp Atışı’nın dördüncü bölümünde neler olacağı şimdiden merakla bekleniyor.

“Kalp Atışı”nın Cuma günü ekrana gelecek 4. bölümünde; Eylül’ün yaşadığı tehlikeli gece Ali Asaf’ı hayallerini gerçekleştirmek için hızlandırırken, Mehmet’in hastanede ansızın ortaya çıkışı ikisi için de büyük sürpriz olacaktır. Ali Asaf, o gece Oğuz’u, Eylül’ü yeterince korumamakla suçlarken, Eylül ikisini de bu konuda yanlış düşündükleri konusunda uyarır. Bahar, istemeden babasının ve dedesinin kar amaçlı planlarını baltalarken, düşüncesiz tutumuyla da bir hasta yakını ile büyük bir problem yaşar. Hastanede acile getirilen kadının terk edilen bebeği başta Alp olmak üzere herkes için etkileyici ve üzücü bir hikayeye dönüşür. Aynı zamana denk gelen ve hastane için geleneksel sayılan “hamsi akını” ise, Karadenizli iki aile arasında yaşanan hem çatışmayı, hem de büyük aşkı gözler önüne serer. Bu aşk hikayesinin etkileyici sonu; Ali Asaf’ın artık daha fazla kaybedecek zamanı olmadığını bir kez daha anlamasına sebep olur. “Hayat yaşamaya değer… Kimse bunun için geç kalmamalıdır…”

Yapımcılığını Mf Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Yusuf Pirhasan’ın yaptığı Kalp Atışı’nın başrollerinde; Gökhan Alkan ve Öykü Karayel’e Ege Kökenli, Ali Burak Ceylan, Hakan Gerçek, Fatih Dönmez, Barış Aytaç, Metin Coşkun, Devrim Atmaca, Hasan Şahintürk, Selahattin Paşalı, Başar Doğusoy, Burcu Türünz, Ceylan Ceylan, Erdem Kaynarca ve Vedat Erincin eşlik ediyor.

Kalp Atışı’nın merakla beklenen yeni bölümü 21 Temmuz Cuma günü saat 20.00'de Show TV'de!

İşte " Kalp Atışı"nın 4. bölüm 2. tanıtımı!