Show TV ekranlarında 'Rüya' fırtınası esmeye başlıyor. Başrollerinde Hazal Filiz Küçükköse, Ceyhun Mengirlioğlu ve Ulaş Tuna Astepe'nin paylaştığı Rüya, tutkulu bir aşkın konusunu ele alıyor. Fragmanı yayınlandığından beri büyük bir merakla beklenen Rüya'nın ilk bölümü bu akşam yayınlanacak. İşte Rüya 1. bölüm fragmanı ve dizi hakkında merak edilenler...

RÜYA 1. BÖLÜMÜ İLE SHOW TV'DE!

Fragmanı yayınlandıktan kısa süre içerisinde 1 milyon izlemeye ulaşan Rüya'nın 1. bölümü bu akşam saat 20.00'de Show TV'de seyirciyle buluşacak.

Yapımcılığını Gold Film / Faruk Turgut’un yaptığı, yönetmen koltuğunda Cemal Şan’ın oturduğu dizide Hazal Filiz Küçükköse, Ceyhun Mengiroğlu, Ulaş Tuna Astepe ve Özge Özder’e; Goncagül Sunar, Atilla Saral, Özge Sezince ve Emir Çubukçu gibi isimler eşlik ediyor.

BU BİR 'KÜLKEDİSİ' HİKAYESİ!



Hayallerinde tasarımcı olmak isteyen Elif, zengin dünyanın tekstil veliahtı Bulut Giray'la tanışır ve sonsuz aşkımız burada başlar. Ancak bu aşkın önünde o kadar çok engel vardır ki! Elif'in üvey annesi tarafından kendinden yaşça büyük inşaatçı Selami ile evlendirilmek istenmesi bunların en başında gelir. Üvey anne fettan Gülendam kendi geleceğini güvence altına almak için daire karşılığı Elif'i satmak istemektedir. İşsiz babasının sıkıntıları, vurdumduymaz abisinin sorumsuzlukları, üvey kız kardeşinin kıskançlıkları ve tüm evin geçimini sağlamaya çalışması Elif'in tüm hayallerine engel olmaktadır. Elif'in bu sonsuz aşkı yaşamaya hakkı yoktur ancak Bulut Giray da Elif 'i kolay kolay bırakacak bir genç değildir. Zengin bir ailenin veliahtı olan Bulut’un annesinin cemiyet hayatından çocukluk arkadaşı Şahika ile evlenmesi istenir. Fakat Bulut, Elif’le evlenmekte kararlıdır. İki aşığın önündeki engeller bununla da bitmez. Bulut'un babasının yıllar önceki ilişkisinden olan erkek kardeşi Alaz'ın tüm ailenin hayatını mahvedecek planları vardır. Peki, bu iki sevgili tüm bu planlara ve kötülüklere karşı ne yapacaklardır?

RÜYA OYUNCULARI

Elif Ardalı (Hazal Filiz Küçükköse)

Ardalı ailesinin tüm yükünü omuzlarında taşıyan Elif, bir mağazada satış elemanı olarak çalışmaktadır. Babası Faysal, abisi İnan, üvey annesi Gülendam ve üvey kız kardeşi Cemre ile beraber fakir bir mahallede yaşarlar. İyi, hayalleri olan, sevdiği insanları koruyup kollayan kısaca hayatın zor şartlarına göğüs gerer. Kendi tasarım markasını kurmak en büyük hayalidir. Bulut Giray’la tanışması hayatının dönüm noktasıdır. Biz bu masum ve mutlu kızın başına gelenlerle beraber nasıl değişmek zorunda kaldığını, hayatla ve kötülerle mücadele ederken oyunu kurallarına göre oynamak zorunda kalmasının hikayesini izleyeceğiz.

Bulut Giray (Ceyhun Mergiroğlu)

Giraylar ailesinin tüm imkanlarını adil ve uyumlu şekilde kullanan, iyi eğitim almış, kürek çeken, motosiklete binen, idealleri yüksek, hayalleri peşinde koşan gözü kara ferdidir. Başta Alaz’la arkadaş olan Bulut, sonrasında Alaz’ın, Cihan’ın oğlu olduğunu öğrenmesinden dolayı Cihan’a ve Alaz’a karşı rekabet duygusunu içten içe körükleyecektir. Elif’e olan aşkından hiç vazgeçmeyecektir.

Alaz (Ulaş Tuna Astepe)

Alaz, öfkeli, otokontrolü olmayan, hırslı, kötülük yapmaktan çekinmeyen, intikam duygusu yüksek 20’li yaşlarının sonlarında kendisini bulmaya çalışan, yalanlar içinde büyütülmüş bir karakter. Her zaman karanlık tarafta yaşamayı seçmiştir. Cihan Giray’ın babası olduğunu öğrendikten sonra Giraylar ailesinden intikam almak için her yola başvuracaktır. Alaz, Giraylar ailesi ve etrafındaki tüm kişiler için çok büyük bir tehlikedir.

Ruhşan Giray (Özge Özder)

Giraylar Holding’in imparatoriçesi, 40’larının ortalarında. İş dünyasının kurallarını net olarak bilen ve uygulayan bir karakter. Kendi çıkarı için tüm sınırları zorlayan, kötülük yapmaktan çekinmeyen tam bir mantık kadını. Ruhşan Giray, güzel ve her daim iddialı. Onu tanımlayan kelime ise hırs. Durulmak bilmeyen hırsı başarılı olmasını, işinde yükselmesini sağlasa da kocası Cihan ile aralarına aşılmaz duvarlar örmüş. Elif’le – Bulut’un ayrılması için elinden gelen tüm entrikaları yapmaya hazırdır.

Cihan Giray (Atilla Saral)

Giray ailesinin babası. 50’lerinin ortalarına yaklaşan Cihan, her şeye sahip olmasına rağmen mutluluğu bir türlü yakalayamayan zengin bir adam. Ruhşan ile aşk evliliği yapan ama onca paraya, zenginliğe, birbirinden güzel iki çocuğa rağmen Ruhşan’ın hırsını bir türlü dizginleyemeyen Cihan, giderek karısından uzaklaşır. Mutluluğu başka kadınlarda aramaya başlar. Nuran’dan evlilik dışı çocuğu olur, Alaz.

Gülendam Büküm Ardalı (Özge Sezince)

40’lı yaşların ortalarında, alımlı, bakımlı Gülendam öyle bildiğiniz ev hanımlarından değil. Kendisine benzettiği kızı Cemre ile Ardalı ailesinin iliğini kemiğini kurutmakla meşgul. Yaptıklarına mazereti hazır, hepsi Cemre için. Aslında böyle mahalle köşelerine sıkışıp kalacak kadın değil Gülendam ama hayata kötü yerden başlamış. Çıkarı için her oyuna, entrikaya hazırdır.

Faysal Ardalı (Turgut Tunçalp)

Geçici işlerde çalışan, aslında çalışmayı hiç sevmeyen Faysal çocuklarına karşı da mahalle baskısından dolayı zorluklar yaşatır. Gülendam, Faysal’ın 2. eşidir. Aralarındaki en büyük sır Gülendam ile birlik olup karısını öldürmüş olmalarıdır.

Şahika Aslan (Buse Varol)

Şahika 25 yaşında, güzel, zeki bir kadındır. Giraylar ailesinin eski aile dostlarının kızıdır. Bulut’a aşıktır ve bunu hiç bir zaman saklamaz. Bulut tarafından karşılık bulmamasından dolayı her türlü kötülüğü yapabilecek, çıkarları için türlü oyunlar kurabilecek bir karakterdir. Şahika popüler kültürü yakından takip eder ve zaman buldukça yurtdışına gider.

Vuslat Akarsu (Goncagül Sunar)

Tır şoförü olan eşini kaybettikten sonra Yıldız’ın hem annesi hem de babası olmuştur. Elif’e de yıllarca annelik yapmıştır. Elif’in Gülendam’dan görmediği sevgiyi, özveriyi, sırdaşlığı Vuslat yaşatmıştır. Vuslat Gülendam ve Faysal’ın Elif’e karşı tutumlarında her zaman denge unsuru olacaktır. Zaman içersinde Yıldız’ın Alaz’la evlenmesine karşı çıkacak olan Elif’le acaba arası nasıl olacak?

Yıldız Akarsu (Funda Bostanlık)

22 yaşındaki Yıldız, Elif’in en yakın arkadaşı. Çocuklukları birlikte geçmiş. Kendini bildi bileli Ardalı ailesini tanıyor. Boşboğaz, deli dolu bir kız Yıldız. Aklına geleni söylüyor. Bu yüzden başının derde girdiği de oluyor. Elif kadar güzel ve zeki değil ama çok cana yakın. Tabi bir de yaptığı ve sonrasında bin bir özür dilediği meşhur hataları var. Elif’i sürekli zor duruma düşürüyor. Elif arkadaşına kızsa da bir şekilde hep affediyor. Çünkü Yıldız’ın içinin kötü olmadığını ve kendisini sevdiğini çok iyi biliyor. Elif’le Bulut’un aşkı Yıldız’ı da etkisi altına alacak yanlış karar vermesine sebep olacak ve Alaz’la evlenmesi ile sonuçlanacaktır.

İnan Ardalı (Emir Çubukçu)

Hiçbir işte tutunamayan babası gibi çalışmayı sevmeyen evin abisi, mahallenin abileri tarafından delikanlılık eğitimine alınmıştır, bu konuda geleceği parlak görünmektedir. Gülendam ile aralarda atışan, bazen ona arka çıkan, mahalle baskısından dolayı Elif’i her zaman kontrol altında tutmaya çalışır.

rüya dizisi

rüya oyuncuları

rüya dizisi konusu

rüya dizisi fragman