Dolunay 3. son bölümde Ferit ve Nazlı işbirliği içinde

Star TV'de yayınlanan başrollerini Can Yaman ve Özge Gürel'in paylaştığı Dolunay dizisi 3. son bölümüyle bu akşam seyircisinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde Asuman'ın sorumsuzluğu Nazlı'ya zor anlar yaşatırken, Ferit yeğeni Bulut'un iyiliği için Nazlı ile işbirliği yapacak. İşte Dolunay 3. son bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

DOLUNAY 3. SON BÖLÜMDE NAZLI VE FERİT İŞBİRLİĞİ İÇİNDE

3'üncü bölümüyle ekranlara gelecek olan Dolunay'ın yeni bölümünde olaylar şöyle gelişecek: Zeynep ve Demir'in kaybı bütün aileyi derinden sarsmıştır. Nazlı ve Ferit Bulut'un iyiliği için işbirliği yaparlar. Fakat o dolunaylı geceden sonra her şey eskisi gibi olabilecek midir?

Öte yandan Nazlı, Deniz'i hayata bağlarken kendine de bağladığının farkında değildir. Hakan gizli planlarını harekete geçirmek için doğru zamanı bekler. Demet'in Ferit'e olan öfkesi hem Hakan'ı kıskandırır hem de planlarında ona yardımcı olur. Fatoş, Engin'e karşı dürüst olmak istedikçe işler daha da karmaşık bir hal alır. Alya hiç beklemediği bir şekilde kendisini Nazlı ve Fatoş'un hayatlarının ortasında bulacaktır. Asuman’ın sorumsuzluğu Nazlı'yı zor durumda bırakır.

DOLUNAY 2. BÖLÜMDE BEKLENMEDİK GELİŞME

Nazlı, Ferit'in evinde geçirdiği gecenin ardından şaşkınlıkla uyanır. Ertesi gün yaşananlar her ikisi için de büyük sürprizlerle doludur. Artık Ferit ve Nazlı birbirlerini farklı bir gözle görmeye başlar. Diğer taraftan Deniz'in Nazlı'ya olan ilgisi de giderek artmaktadır. Küçük Bulut'un Nazlı'ya olan sevgisini fark eden Zeynep ve Demir, çocuklarının bayıldığı Nazlı'yla tanışmak isterler.





Böylece Nazlı, Ferit’in hoşuna gitmese de yakın çevresindeki insanlarla dostluğunu ilerletmeyi sürdürür. Asuman hareketleriyle Nazlı'yı yine zor durumda bırakır. Bütün bunlar olurken beklenmedik bir gelişme Nazlı ile Ferit’in hayatlarının ortasına bomba gibi düşer.

İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferit Aslan (Can Yaman), işindeki mükemmel düzeni evinde de arayan başarılı bir iş adamıdır. Evinde her gün o gelmeden önce yemeğini yapacak bir aşçı çalışır. Ama Ferit’in titizliği ve mükemmeliyetçiliği yüzünden hiçbiri uzun süre çalışamaz. Gastronomi bölümü yüksek lisans öğrencisi Nazlı (Özge Gürel) ise arkadaşı ve kardeşiyle yaşadığı evi çekip çevirebilmek için acilen iş aramakta ama dediğim dedik tavırları yüzünden bulduğu işlerde tutunamamaktadır. Birbirine zıt bu iki insanın yolu Ferit’in mutfağında kesişir.

Didişmeyle başlayan iş ilişkisi Nazlı’nın yemek konusundaki yeteneği sayesinde uzun soluklu olacak gibi gözükürken, dolunaylı bir gecede Nazlı ve Ferit kendilerini aşkın kollarında bulur. Ancak aşk; milyon liralık projelerden de mutfakta yemek yapmaktan da çok daha çetrefilli bir meseledir.



Yaşanan yanlış anlamalar bir gece yarısı; dolunayın altında, kendilerini içinden çıkamayacakları karışık bir durumun içinde bulmalarına neden olur!

DOLUNAY OYUNCULARI

Başrolleri paylaşan Can Yaman ve Özge Gürel’e, Hakan Kurtaş, Necip Memili, Öznur Serçeler, İlayda Akdoğan, Türkü Turan, Alara Bozbey, Balamir Emren, Berk Yaygın, Özlem Türay, Emre Kentmenoğlu, Alihan Türkdemir ve Yeşim Gül, Irmak Ünal, Mert Yavuzcan eşlik ediyor.

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