Show TV ekranlarının yeni dizisi Rüya'da, Ardalı ailesinin tüm yükünü omuzlarında taşıyan 'Elif' karakterine hayat veren Hazal Filiz Küçükköse'nin kim olduğu merak ediliyor. Peki, Hazal Filiz Küçükköse kimdir? Rüya Elif Ardalı kimdir?

HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE KİMDİR?

Hazal Filiz Küçükköse, 9 Şubat 1988 tarihinde dünyaya geldi. Lise eğitimini Ankara'da tamamlayan Küçükköse, Kırıkkale Üniversitesi'nde Fen Edebiyat Fakültesi Büyoloji Bölümü'nde 3'üncü sınıfa kadar okuyup bıraktıkmıştır. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü'nde tamamlamıştır.

Oyunculuk dersleri alan Küçükköse, Eric Morris Teknikleri eğitimi de almıştır. Oyunculuk hayatına 2010 yılında Deniz Yıldızı dizisi ile adım atmıştır. Daha sonra sırasıyla 2011 yılında Kalbim Seni Seçti, 2012'de Ustura Kemal ve Uçurum, 2013 yılında Beni Affet, 2014 yılında ise Günakhar dizisinde oynamıştır. Asıl çıkışını, 2015-2016 yılında yayınlanan Kara Sevda dizisinde 'Zeynep' karakteriyle yakalamıştır.

Hazal Filiz Küçükköse son olarak Show TV ekranlarında yayınlanan Rüya dizisinde 'Elif Ardalı' karakterine hayat vermektedir.

ELİF ARDALI KİMDİR?

Ardalı ailesinin tüm yükünü omuzlarında taşıyan Elif, bir mağazada satış elemanı olarak çalışmaktadır. Babası Faysal, abisi İnan, üvey annesi Gülendam ve üvey kız kardeşi Cemre ile beraber fakir bir mahallede yaşarlar. İyi, hayalleri olan, sevdiği insanları koruyup kollayan kısaca hayatın zor şartlarına göğüs gerer. Kendi tasarım markasını kurmak en büyük hayalidir. Bulut Giray’la tanışması hayatının dönüm noktasıdır. Biz bu masum ve mutlu kızın başına gelenlerle beraber nasıl değişmek zorunda kaldığını, hayatla ve kötülerle mücadele ederken oyunu kurallarına göre oynamak zorunda kalmasının hikayesini izleyeceğiz.

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