Show TV ekranlarının Gold Film imzalı dizisi Rüya'da Giraylar ailesinin tüm imkanlarını adil ve uyumlu şekilde kullanan, eğitimli, idealleri yüksek gözü kara 'Bulut Giray' karakterini canlandıran Ceyhun Mengiroğlu'nun hayat hikayesi merak ediliyor. Peki, Ceyhun Mengiroğlu kimdir? Rüya dizisi karakteri Bulut Giray kimdir?

CEYHUN MENGİROĞLU KİMDİR?

Ceygun Mengiroğlu, 1986 yılında dünyaya geldi. Eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünde tamamlayan Mengiroğlu, 23 yaşında modellik ve oyunculuğa yönelmiştir. Oyunculuk hayatına başrollerinde yer aldığı gençlik dizisi 'Adı Mutluluk' ile yapan Mengiroğlu, burada canlandırdığı Eren karakteri ile büyük beğeni topladı. En son 'Paramparça' adlı dizide Deniz Yılmaz rolünü üstlendi.

Mengiroğlu, son olarak Show TV ekranlarında yayınlanan Rüya dizisinde 'Bulut Giray' karakterine hayat vermektedir.

BULUT GİRAY KİMDİR?

Giraylar ailesinin tüm imkanlarını adil ve uyumlu şekilde kullanan, iyi eğitim almış, kürek çeken, motosiklete binen, idealleri yüksek, hayalleri peşinde koşan gözü kara ferdidir. Başta Alaz’la arkadaş olan Bulut, sonrasında Alaz’ın, Cihan’ın oğlu olduğunu öğrenmesinden dolayı Cihan’a ve Alaz’a karşı rekabet duygusunu içten içe körükleyecektir. Elif’e olan aşkından hiç vazgeçmeyecektir.

Ceyhun Mengiroğlu

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