SHOW TV'de Salı akşamları izleyiciyle buluşacak olan ve ilk bölümü ilgiyle izlenen Rüya'nın 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin 2. bölümünde neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte Rüya 2. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair detaylar...

"SANKİ BİR RÜYADA GİBİYİM"

Show TV'nin bu akşam izleyicileriyle buluşan dizisi Rüya’nın 2. bölüm tanıtımı yayınlandı. Bulut’un Elif’i alarak başka bir yere götürdüğü; Elif’in Bulut’a “sanki bir rüyada gibiyim, biri gelip hemen beni uyandıracakmış gibi hissediyorum” dediği tanıtım büyük beğeni topladı.

Cihan Giray’ın babası olduğunu öğrenen Alaz’ın büyük bir tehlike haline geldiği görülen tanıtımda, Ardalı ve Giray ailelerinin karşı karşıya geldiği sahneler büyük heyecan yarattı. Her Salı ekrana gelecek Rüya’nın ikinci bölümünde neler olacağı şimdiden merakla bekleniyor.

RÜYA'NIN İLK BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Elif ve Bulut’un zorluklarla dolu aşk hikayesinin ekrana taşındığı Rüya’nın ilk bölümünde Elif ve Yıldız, mağaza müdürünün işinin çıkması nedeniyle çalıştıkları markanın defilesine birlikte gitti. Defile sırasında markanın veliahdı Bulut Giray’la gözlerini birbirinden ayıramayan Elif, güzelliğiyle Alaz’ın da dikkatini çekti.

İki arkadaşın kendilerini olmadıkları insanlar gibi tanıttığı o büyülü gecede Elif, Bulut’la tanıştı ve defile çıkışında habersizce fotoğrafları çekildi. İki aşık, aralarındaki karşı koyulmaz çekime engel olamayarak görüşmeye başladı. Elif ve Bulut’un defilede yan yana çekildikleri fotoğrafları gören Ardalı ailesi öfkeden deliye döndü ve Elif’in işi bırakarak evlenmesini istedi.

Bulut, Elif’in çalıştığı mağazaya giderek gerçek kimliğini öğrendi ve onu sahtekarlıkla suçlayarak terk etti. Üvey annesi Gülendam tarafından yaşlı bir müteahhitle evlendirilmek istenen Elif, Bulut’un gerçek kimliğini öğrenmesiyle ikinci darbeyi aldı. Öte yandan Alaz, Cihan Giray’ın babası, Bulut Giray’ın ise öz kardeşi olduğunu öğrendi.

Elif’i istemeye geldikleri sırada Bulut eve geldi ve Elif’e elini uzatarak “hadi ver elini, hemen çekip gidelim buradan” dedi. Bulut’u karşısında gören Elif’in şok olduğu final sahnesi izleyenleri ekran başına kilitledi.

Yapımcılığını Gold Film / Faruk Turgut’un yaptığı, yönetmen koltuğunda Cemal Şan’ın oturduğu dizide Hazal Filiz Küçükköse, Ceyhun Mengiroğlu, Ulaş Tuna Astepe ve Özge Özder’e; Goncagül Sunar, Atilla Saral, Özge Sezince ve Emir Çubukçu gibi isimler eşlik ediyor.

Rüya’nın merakla beklenen yeni bölümü 25 Temmuz Salı günü saat 20.00'de Show TV'de!

RÜYA OYUNCULARI

HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE (Elif Ardalı karakteri)

CEYHUN MENGİROĞLU (Bulut Giray karakteri)

ULAŞ TUNA ASTEPE (Alaz Noyan karakteri)

ÖZGE ÖZDER (Ruhşan Giray karakteri)

ATİLLA SARAL (Cihan Giray karakteri)

ÖZGE SEZİNCE (Gülendam Büküm Ardalı karakteri)

TURGUT TUNÇALP (Faysal Ardalı karakteri)

BUSE VAROL (Şahika Aslan karakteri)

FUNDA BOSTANLIK (Yıldız Akarsu karakteri)

GONCAGÜL SUNAR (Vuslat Akarsu karakteri)

EMİR ÇUBUKÇU (İnan Ardalı karakteri)

DEVRİM ÖZKAN (İpek Giray karakteri)

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Rüya 2. bölüm fragmanı

rüya oyuncuları