SHOW TV'nin Cuma akşamlarına damga vuran ve zengin kadrosuyla büyük beğeni toplayan dizisi Kalp Atışı, yayınlanan ilk 3 bölümle hem ekranları hem de sosyal medyayı salladı. Yeni bölümü merakla bekleyen izleyiciler, "Kalp Atışı 4. bölüm ne zaman?" ve "Kalp Atışı 4. bölüm fragmanı" aramalarını yapıyor. İşte Kalp Atışı 4. bölüm fragmanı, oyuncu kadrosu ve yeni bölüme dair detaylar...

KALP ATIŞI 4. YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

SHOW TV'de büyük bir ilgiyle izlenen ve sosyal medyayı sallayan Kalp Atışı'nın 4. bölümü izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. İşte Kalp Atışı'nın 4. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair ipuçları...

Eylül’ün yaşadığı tehlikeli gece Ali Asaf’ı hayallerini gerçekleştirmek için hızlandırırken, Mehmet’in hastanede ansızın ortaya çıkışı ikisi için de büyük sürpriz olacaktır.

Ali Asaf, o gece Oğuz’u Eylül’ü yeterince korumamakla suçlarken, Eylül ikisini de bu konuda yanlış düşündükleri konusunda uyarır. Bahar, istemeden babasının ve dedesinin kar amaçlı planlarını baltalarken, düşüncesiz tutumuyla da bir hasta yakını ile büyük bir problem yaşar.

Hastanede acile getirilen kadının , terk edilen bebeği başta Alp olmak üzere herkes için etkileyici ve üzücü bir hikayeye dönüşür. Aynı zamana denk gelen ve hastane için geleneksel sayılan “hamsi akını” ise, Karadenizli iki aile arasında yaşanan hem çatışmayı, hem de büyük aşkı gözler önüne serer. Bu aşk hikayesinin etkileyici sonu; Ali Asaf’ın artık daha fazla kaybedecek zamanı olmadığını bir kez daha anlamasına sebep olur.

“Hayat yaşamaya değer… Kimse bunun için geç kalmamalıdır...”

KALP ATIŞI'NIN 3. BÖLÜMÜNDE ALİ ASAF, EYLÜL'E "ÇIKMA TEKLİFİ" ETTİ

Kalp Atışı'nın geçtiğimiz hafta Cuma günü yayınlanan 3. bölümünde;

Eylül'ün hayatını kurtarırken ayağını kıran Ali Asaf, Eylül'ün zoruyla ayağı alçıya alınır. Eylül hastaneden kaçan bir hastasının fenalaşması sonucu onu soğukkanlı bir şekilde tedavi eder. Hastasının hayatını kurtaran Eylül uyguladığı tedaviyle hastanede büyük bir yankı uyandırdı.

Bu durum en çok Oğuz'un hoşuna gitmez. Ona göre yaptığı şey sorumsuzca bir hareketti. Eylül'ün Oğuz'la girmek istemeyişi iklinin arasındaki soğuk savaşın başlamasına neden oldu.

Eylül tek başına hastanın ameliyatına girecektir. Bu durumu duyan Ali Asaf, Eylül'e yardım etmek ister. Ancak Eylül yardımı kabul etmez. Kendisi Oğuz'a bir söz vermiştir. Bu ameliyatı başaramazsa hastaneden gidecektir.

Ali Asaf, yıllar önce Eylül'ü kaybetme acısını tekrar yaşamamak için bun sefer duygularını açıkça ifade eder. "Benimle çıkar mısın?" sözü Eylül'ü korkutsa da Ali Asaf'a hayır demedi. Ali Asaf ve Eylül'ün yakınlığı Bahar'ın hoşuna gitmez. Eylül'ü her fırsatta hastaneden göndermeye çalışan Bahar, bu amacına şimdilik ulaşamaz.

Eylül'ün ise derdi bambaşkadır. Küçük bir hastasının ölecek olması Eylül'ü derinden üzmüştür. Çaresiz bu üzücü haberi küçük çocuğun ailesine verir. Eylül hastasını görmek için girdiği odada saldırıya uğrar. Eski düşmanını öldürmeye gelen saldırgan Eylül'ü tutsak eder.

Esma ise dükkanında eski bir tanıdığı görür. Bu kişi Mehmet'ir. Eylül saldırganı ikna ettiği sırada Oğuz'un odaya girmesiyle ortalık karışır. Saldırganın elinde bulunan bıçak acana Eylül'e zarar verecek mi?

KALP ATIŞI OYUNCULARI

GÖKHAN ALKAN (Ali Asaf Denizoğlu karakteri)

ÖYKÜ KARAYEL (Eylül Erdem karakteri)

EGE KÖKENLİ (Bahar Tunç karakteri)

ALİ BURAK CEYLAN (Oğuz Dağçakrak karakteri)

HAKAN GERÇEK (Doktor Sinan Tunç karakteri)

FATİH DÖNMEZ (Doktor Selim Can karakteri)

BARIŞ AYTAÇ (Fatih Yılmaz karakteri)

BURCU TÜRÜNZ (Esma Sancak karakteri)

BAŞAR DOĞUSOY (Samet Tok karakteri)

SELAHATTİN PAŞALI (Alp Sungur karakteri)

CEYLAN CEYLAN (Yasemin Altıntaşlı karakteri)

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Kalp Atışı 4. bölüm fragmanı

Kalp Atışı oyuncuları