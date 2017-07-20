Star Tv'de yayınlanan ve başrollerini Seçkin Özdemir ve Nilay Deniz’in paylaştığı Ateşböceği, bu akşam 4. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Dizinin bu haftaki bölümünde ayrılık acısı çeken Aslı ve Barış, serseme dönüyor. İşte Ateşböceği 4. bölüm fragmanı ve özeti...

ATEŞBÖCEĞİ 4. BÖLÜM FRAGMANI VE YENİ BÖLÜME DAİR İPUÇLARI

Aşk vurduğu insanı değiştirir. Barış gibi bir erkeğe ‘gitme’ dedirtir. Aslı gibi bir kızı gittiğine pişman ettirir. Ayrılık acısıyla serseme dönen Aslı kendini nezarette bulurken, Barış geceyi evindeki ilginç konuklarla birlikte geçirmek zorunda kalır.

Kabus gibi başlayan gün her ikisi için de masala dönüşürken Aslı, kaderin ağlarına takıldığından habersizdir.

ATEŞBÖCEĞİ'NİN 3. BÖLÜMÜNDE ASLI VE BARIŞ ARASINDAKİ ELEKTRİK FARK EDİLİYOR

Aslı, ilk kez hissettiği duyguların karıştırdığı zihnini toparlamaya çalışırken Barış’ın dünyasına gittikçe daha fazla çekilir. İkilinin arasındaki elektrik, Barış’ı yapması gerekenle savrulduğu yer arasında bocalamasına neden olur.

Tüm bunlar Aslı’yı İlayda’nın radarına sokar ve kurtların arasına düşen kuzu misali Aslı, İlayda’nın tuzağına düşmekten kurtulamaz.

ATEŞBÖCEĞİ OYUNCULARI

SEÇKİN ÖZDEMİR (Barış Buka karakteri)

NİLAY DENİZ (Aslı Eğilmez karakteri)

UMUR YİĞİT VANLI (Hakan Şeker karakteri)

BELMA CANCİĞER (Handan Pars karakteri)

DURUL BAZAN (Metin Eğilmez karakteri)

LAL TAYRA BAHAR (Çiçek Eğilmez karakteri)

ÇAĞRI ÇITANAK (Teo karakteri)

DERYA ALABORA (Cahide Pars karakteri)

ŞEBNEM DİLLİGİL (Neşe Eğilmez karakteri)

ALİCİA KAPUDAĞ (Arzu Eğilmez karakteri)

BERKAY TULUMBACI (Barbaros Gürkan karakteri)

SEDA GÜVEN (İlayda Taş karakteri)

GÖZDE ÇIĞACI (Gül Gürkan karakteri)

ÇİĞDEM AYGÜN (Sıdıka karakteri)

ASLI SAMAT (Şirin karakteri)

Ateşböceği

Ateşböceği 4. bölüm fragmanı

Ateşböceği oyuncuları