Oyuncu kadrosunda Melis Tüzüngüç, Ümit İbrahim Kantarcılar, Ahmet Varlı ve Deniz Bolışık gibi isimlerin yer aldığı Kanatsız Kuşlar, 6. bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluşuyor. Dizinin yeni bölümünde Tuba'dan şok eden bir itiraf geliyor! İşte Kanatsız Kuşlar 6. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair detaylar...

KANATSIZ KUŞLAR'IN 6. BÖLÜMÜNDE ONUR VE MUZAFFER KARŞI KARŞIYA GELİYOR

Tuba'nın Nefise'yi villadan uzaklaştırmak için yaptığı riskli plan, Muzaffer'in Nefise'yle daha çok yakınlaşmasına yol açar. Onur'la Zeynep'i ölümle burun buruna getiren olayın, kasıtlı olduğu ortaya çıktığında ise Ahmet ortadaki tek suçlu olarak kalır.

Şirkette işe başlamak için görüşmeye giden Zeynep, kötü bir durumla karşılaşır. Bu olay, Onur ile Muzaffer'i karşı karşıya getirir. Şengül'ün Azime'den aldığı kolye yüzünden olaylar, içinden çıkılmaz bir hal alır. Annesinin Muzaffer'le evlenmesini istemeyen Emre, kendince bir çözüm yolu bulmak isterken dönülmez bir yola girer.

Oğlunun, suça bulaşmış babasının izinden gitmesini istemeyen Nefise ise hepsinin hayatını etkileyecek olan bir karar aşamasındadır.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NEFİSE, MUZAFFER'İN TEKLİFİNE CEVAP VERDİ

Nefise, Muzaffer'in teklifine hiç beklemediği bir şekilde cevap verir. Nefise'nin tavırlarından şüphelenen Muzaffer, hakkında araştırma yapması için Fazıl'ı görevlendirir.

Azime, Fazıl'ı engellemek için bir plan yapar. Nefise ise sırları ortaya çıkmadan malikaneden uzaklaşmak, çocuklarıyla rahatça yaşayabilecekleri bir ev tutmak ister ancak onu kötü bir sürpriz beklemektedir. Bulduğu yeni işte başını belaya sokan Emre, Zeynep'ten yardım ister.

Emre'nin yardımına koşan Zeynep ve Onur hiç beklemedikleri bir anda ölümle burun buruna gelir. Aynı dakikalarda Nefise de, Tuba'nın kurduğu hain bir oyunla çaresizliğin tam ortasındadır.

KANATSIZ KUŞLAR OYUNCULARI

Hayata tutunabilmek için amansızca mücadele eden dört kardeş ile çocukları için her türlü fedakarlığa katlanan genç ve güzel bir annenin iç içe geçen öyküsü... İyilikten kötülüğün, kötülükten ise umudun doğabileceğini anlatan Kanatsız Kuşlar, bir yudum mutluluk için çırpınan dramatik yaşamların hikayesini ekranlara yansıtıyor. İşte Kanatsız Kuşlar oyuncuları;

MELİS TÜZÜNGÜÇ (Zeynep karakteri)

ÜMİT İBRAHİM KANTARCILAR (Onur karakteri)

AHMET VARLI (Ahmet karakteri)

DENİZ BOLIŞIK (Nefise karakteri)

FATİH AL (Muzaffer karakteri)

SERVET PANDUR (Azime karakteri)

Kanatsız Kuşlar

Kanatsız Kuşlar oyuncular

Kanatsız Kuşlar 6. bölüm fragmanı