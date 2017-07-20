Yapımcılığını Bloom Medya’nın, yönetmenliğini Mustafa Kotan’ın üstlendiği Show TV’nin gezi & show programı Dünya Güzellerim dün akşam yayınlanan beşinci bölümüyle eğlenceli yolculuğuna bir yenisini daha ekledi.

Dünya Güzellerim'in merakla beklenen 6. bölüm fragmanı yayınlandı.

DÜNYA GÜZELLERİM 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Dünya Güzellerim’in bölüm sonunda ekrana gelen yeni bölüm tanıtımında ise; dev kadronun Varanasi’de yaşadığı birbirinden özel dakikalar ve akşam yemeğindeki eğlenceli atışmaları şimdiden merak uyandırdı. Eğlencenin, rekabetin ve heyecan dolu anların eksik olmadığı Dünya Güzellerim’in yeni bölümünde neler olacağı merakla bekleniyor.

Dünya Güzellerim merakla beklenen 6. bölümü ile 26 Temmuz Çarşamba akşamı Show TV’de!

DEV KADRO VARANİSİ’NİN ALTINI ÜSTÜNE GETİRDİ!

Dünya Güzellerim, Hindistan’da yaşayan bir Türk’ün evine misafir olan dev kadronun Hint örf ve adetlerine uygun ağırlanmasıyla başladı. Dünya Güzellerim’in beşinci bölüm yolculuğu, Hindularca kutsal sayılan Ganj nehrinin yanında yer alan ve binlerce yıldır buraya ibadet etmek için ülkenin her yanından gelenleri misafir eden Varanasi’de devam etti. Mumbai’den, Varanisi’ye uçakla geldikten sonra tekne turuna çıkan Dünya Güzellerim’in eğlenceli anları programa damga vurdu.

Diva Bülent Ersoy’la Safiye Soyman’ın arasında bavul yüzünden küçük bir kriz yaşandı. Kendine has İngilizcesiyle yaşadığı bir olayı anlatan Safiye Soyman dev kadroyu kahkahaya boğdu.

Diva Bülent Ersoy ve Burcu Esmersoy’un alışveriş çılgınlığı programın en renkli anlarından biriydi. Safiye Soyman’ın, otel odasında Banu Alkan’a yaptığı çaydanlık şakası ise gerginliğe neden oldu.

Varanasi sokaklarında rikşa ile tur atan Banu Alkan ve Safiye Soyman’ın keyifli anları gözlerden kaçmadı. Dev kadronun bir arada olduğu akşam yemeğinde Diva Bülent Ersoy ve Banu Alkan’ın aralarında yaşanan kavga anları ise izleyenleri ekran başına kilitledi.

Dünya Güzellerim