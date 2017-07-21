SHOW TV'de yayınlanan ve ilk 3 bölümüyle büyük beğeni toplayan Kalp Atışı'nın 4. bölümü bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümü merak ve heyecanla bekleyen izleyiciler, yeni bölümde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Kalp Atışı 4. bölüm fragmanı ve Kalp Atışı oyuncuları...

KALP ATIŞI 4. YENİ BÖLÜMDE İZLEYİCİLERİ NELER BEKLİYOR?

Eylül’ün yaşadığı tehlikeli gece Ali Asaf’ı hayallerini gerçekleştirmek için hızlandırırken, Mehmet’in hastanede ansızın ortaya çıkışı ikisi için de büyük sürpriz olacaktır.

Ali Asaf, o gece Oğuz’u Eylül’ü yeterince korumamakla suçlarken, Eylül ikisini de bu konuda yanlış düşündükleri konusunda uyarır. Bahar, istemeden babasının ve dedesinin kar amaçlı planlarını baltalarken, düşüncesiz tutumuyla da bir hasta yakını ile büyük bir problem yaşar.

Hastanede acile getirilen kadının , terk edilen bebeği başta Alp olmak üzere herkes için etkileyici ve üzücü bir hikayeye dönüşür. Aynı zamana denk gelen ve hastane için geleneksel sayılan “hamsi akını” ise, Karadenizli iki aile arasında yaşanan hem çatışmayı, hem de büyük aşkı gözler önüne serer. Bu aşk hikayesinin etkileyici sonu; Ali Asaf’ın artık daha fazla kaybedecek zamanı olmadığını bir kez daha anlamasına sebep olur.

“Hayat yaşamaya değer… Kimse bunun için geç kalmamalıdır...”

GEÇTİĞİMİZ HAFTAKİ BÖLÜMDE ALİ ASAF'IN BACAĞI ALÇIYA ALINDI

Eylül ve Ali Asaf arasındaki karşı konulamaz çekim, onları izleyen Oğuz ve Selim’in canını sıkmaktadır. Oğuz’un bu tedirginliğini fark eden Bahar, Eylül ve Ali Asaf’ın arasını bozmak için bu sefer de bu kozu oynamayı dener. Eylül’ün acilden kaçan bir hastaya, soğukkanlılıkla gerçekleştirdiği sıra dışı müdahale hastanede büyük yankı uyandırır.

Ali Asaf’ın yıllar önce Eylül’ü kaybetme pişmanlığıyla, eline geçen her fırsatta kendisine destek çıkması, ikili arasında gerginliğe sebep olur. Mucizevi hayata tutunmaların yaşandığı hastanede, Sinan’ın kirli oyunlarından habersiz, büyükannesinin ameliyat raporlarına ulaşan Eylül’e, gerçeğe bulması için Ali Asaf’ın yardımı gerekmektedir.

Üstelik sadece bunun için değil, hayatta kalabilmesi için de. Hastalarına mucizeler yaratan Eylül ve Ali Asaf’ın, bu sefer de kendi sevdiklerini gözlerinin önünde kaybetmemek için mucizeye ihtiyaçları vardır.

KALP ATIŞI OYUNCULARI

GÖKHAN ALKAN (Ali Asaf Denizoğlu karakteri)

ÖYKÜ KARAYEL (Eylül Erdem karakteri)

EGE KÖKENLİ (Bahar Tunç karakteri)

ALİ BURAK CEYLAN (Oğuz Dağçakrak karakteri)

HAKAN GERÇEK (Doktor Sinan Tunç karakteri)

FATİH DÖNMEZ (Doktor Selim Can karakteri)

BARIŞ AYTAÇ (Fatih Yılmaz karakteri)

BURCU TÜRÜNZ (Esma Sancak karakteri)

BAŞAR DOĞUSOY (Samet Tok karakteri)

SELAHATTİN PAŞALI (Alp Sungur karakteri)

CEYLAN CEYLAN (Yasemin Altıntaşlı karakteri)

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Kalp Atışı 4. bölüm fragmanı

Kalp Atışı oyuncuları