Şevkat Yerimdar 9. son bölüm fragmanında Şevkat ve Bora'nın arası kızışıyor!

Başrollerini Özgürcan Çevik ve Başak Parlak'ın paylaştığı Şevkat Yerimdar, 9. bölümüyle bu akşam izleyicisinin karşısına çıkıyor. Dizinin bu akşam oynanacak olan yeni bölümünde Şevkat, Bora'yı araba yarışına davet ediyor. İşte Şevkat Yerimdar 9. bölüm fragmanı ve özeti...

KARAKOLDA TUTULAN ŞEVKAT SERBEST BIRAKILIYOR

Hırsızlık ihbarı ile karakolda tutulan Şevkat, Cevdet’in ifadesi ile serbest bırakılır. Şevkat kendisine bu kumpası yapanları bulup, cezasını kesmeyi kafasına koyar. Bunun Bora’nın işi olduğunu tahmin eder ama emin değildir. Bu yüzden açığını kollamaya başlar.

Esin en sonunda galeriyi açar. Şevkat ve Bora ona yardım ederken her karşılaşmada ikisi hırlaşırlar. Esin bundan rahatsız olur. Öfke kontrol sorunundan ötürü kabahati Şevkat’te görmektedir.

Bora bile bile Şevkat’in üstüne gider. Sonunda ona meydan okuyarak araba yarışına davet eder. Kaybeden arabasını verecektir. Esin buna şiddetle karşı çıkar. Esnaf arkadaşları Şevkat’e hiç şansı olmadığını söyler.

GEÇTİĞİMİZ HAFTAKİ BÖLÜMDE ŞEVKAT, KORKUT İLE KARŞILAŞTI

Demet’in anne ve babasının hesabını sormak için holdingi basan Şevkat orada Korkut ile karşılaşır. Fakat onun Bora’nın babası olduğunu bilmez. Meydan okuyarak gider. Bora da onu faka bastırmak için sinsi bir plan yapar.

Bunlardan haberi olmayan Sanem ve Gizem bambaşka bir plan yapar. Şevkat’i çok yakın takibe alarak onun Esin’e karşı duygularını öğreneceklerdir.

Şevkat’in Esin’e aşık olduğu yolunda ipuçlarını toplamaya başlarlar. Olaylar o kadar tuhaf gelişir ki, Esin de inanmaya başlar ve bundan emin olmak ister.

ŞEVKAT YERİMDAR OYUNCULARI

Özgürcan Çevik (Şevkat Yerimdar karakteri)

Başak Parlak (Esin Uçar karakteri)

Salih Kalyon (Cevdet Uçar karakteri)

Murat Akkoyunlu (Cuma karakteri)

Burak Demir (Niko karakteri)

Barış Murat Yağcı (Bora karakteri)

Canan Maktal (Gizem karakteri)

Semra Güzel (Sanem karakteri)

Pascal Nouma (Pascal karakteri)

Suzan Aksoy (Marika karakteri)

Şevkat Yerimdar

Şevkat Yerimdar 9. bölüm fragmanı

Şevkat Yerimdar oyuncuları