SHOW TV’nin reytinglerde zirveye oynayan dizisi ‘Kalp Atışı’nın bu akşam yayınlanacak dördüncü bölümü sürpriz gelişmeleriyle izleyicileri ekrana kilitleyecek. Eylül’ün yaşadığı tehlikeli gece Ali Asaf’ı hayallerini gerçekleştirmek için harekete geçirirken, Mehmet’in hastanede ansızın ortaya çıkışı ikisi için de büyük sürpriz olacak.

PASTALI KUTLAMA

Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Yusuf Pirhasan’ın yaptığı, başrollerini Gökhan Alkan ve Öykü Karayel’in paylaştığı ‘Kalp Atışı’nın ekibi, reytinglerdeki başarılarını sette pasta keserek kutladı.

Dizi, geçen cuma ekrana gelen üçüncü bölümüyle tüm reyting kategorilerinde zirvede yer aldı.başrollerini Gökhan Alkan ve Öykü Karayel’in paylaştığı ‘Kalp Atışı’nın ekibi, reytinglerdeki başarılarını sette pasta keserek kutladı. Dizi, geçen cuma ekrana gelen üçüncü bölümüyle tüm reyting kategorilerinde zirvede yer aldı.

AŞK ZAMANI

Tutkulu bir aşk hikâyesini anlatan “Kalp Atışı”nda Eylül’ün yaşadığı tehlikeli geceden etkilenen Ali Asaf, hayallerini gerçekleştirmek için harekete geçecek.

SHOW TV'nin sevilen dizisi “Kalp Atışı”nda Eylül’ün yaşadığı tehlikeli gece Ali Asaf’ı hayallerini ger- çekleştirmek için hızlandırırken, Mehmet’in hastanede ortaya çıkışı ikisi için de büyük sürpriz olur. Ali Asaf, o gece Oğuz’u Eylül’ü yeterince korumamakla suçlarken, Eylül ikisini de bu konuda yanlış düşündükleri konusunda uyarır. Bahar, istemeden babasının ve dedesinin kâr amaçlı planlarını baltalarken, düşüncesiz tutumuyla da bir hasta yakını ile büyük bir problem yaşar. Aynı zamana denk gelen ve hastane için geleneksel sayılan “hamsi akını” ise, Karadenizli iki aile arasında yaşanan hem çatışmayı, hem de büyük aşkı gözler önüne serer. Bu aşk hikâyesinin etkileyici sonu, Ali Asaf’ın artık daha fazla kaybedecek zamanı olmadığını bir kez daha anlamasına sebep olur...