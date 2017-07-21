Siyah İnci dizisi Star TV'de izleyiciyle buluşacak. Yönetmenliğini Erol Özlevi'nin yaptığı, senaryosunu Yekta Torun'un kaleme aldığı dizinin hikayesi merak ediliyor. Seyirciler, Siyah İnci dizisinin ne zaman başlayacağını araştırırken, yayıncı kuruluş tarafından henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Son olarak Show TV'de yayınlanan Aşk Laftan Anlamaz dizisinde rol alan Hande Erçel, Siyah İnci ile ekranlara dönüyor. Projede Tolgahan Sayışman, Berk Hakman, Nurseli İdiz, Hüseyin Avni Danyal, Burak Altay gibi isimler de yer alacak.

HANDE ERÇEL KİMDİR?

Hande Erçel, 24 Kasım 1993'te Balıkesir'in Bandırma ilçesinde dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatını Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nde tamamlamıştır.



Oyunculuk hayatına ilk defa 2013'te yayınlanan Çalıkuşu adlı dizide Zahide rolüyle yardımcı oyuncu olarak başlamıştır. 2014'te Çılgın Dersane Üniversitede ve Hayat Ağacı gibi yapımlarda yardımcı oyuncu olarak oynayan Hande Erçel, ilk defa 2015-2016 yılları arasında yayınlanan Güneşin Kızları adlı dizide Selin Yılmaz karakterine başrol olarak hayat vermiştir.



2016'da bir reklam çekiminde oynayan Hande Erçel, son olarak Show TV'de yayınlanan Aşk Laftan Anlamaz adlı dizide Hayat Uzun karakterini canlandırmıştır.

TOLGAHAN SAYIŞMAN KİMDİR?

Tolgahan Sayışman, 17 Aralık 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitim hayatını Kadıköy İntaş Lisesi ve Doğuş Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olarak tamamlayan Tolgahan Sayışman, Güney Kore'de yapılan uluslararası erkek güzellik yarışması olan Manhunt International'da dünya birincisi olarak seçildi.



Ayla Algan ve Ekoldrama'dan uzun süre oyunculuk eğitimi aldı ve ilk olarak Esir Kalpler adlı televizyon dizisinde Levent rolünü üstlendi. Sonrasında bir top model yarışmasında sunuculuk yaptı ve başarısının ardından sırasıyla Maçolar, Dicle, Hepsi 1 ve Acemi Cadı adlı dizilerde bir süre rol aldı.



Aşk Tutulması adlı sinema filminde Uğur karakterinde Fahriye Evcen ile başrol olarak oynadı. Sonrasında izlenme rekorları kıran Elveda Rumeli adlı dizide Mustafa rolünü canlandırdı.



6 Kasım tarihinde vizyona giren Aşk Geliyorum Demez adlı sinema filminde Bergüzar Korel ile başrolü paylaştı ve Türkiye genelinde tanınan yüzlerden biri oldu. Kavak Yelleri adlı gençlik dizisinde konuk oyuncu olarak yer alan Tolgahan Sayışman, sonrasında 2010 yılının Eylül ayında başlayan ve 4 yıl süren Lale Devri adlı dizide başrolde Çınar karakterini oynadı.



Son olarak da SHOW TV'de 59 bölüm yayınlanan Asla Vazgeçmem adlı dizide Yiğit Kozan karakterini canlandırmıştır.