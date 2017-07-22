SHOW TV'de Cuma akşamları yayınlanan ve yayınlanan 4 bölümüyle büyük beğeni toplayan Kalp Atışı'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bu akşam ekranlara gelen 4. bölümün ardından yayınlanan 5. bölüm fragmanı izleyicilerde büyük merak uyandırdı. İşte Kalp Atışı 5. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair ipuçları...

KALP ATIŞI 5. BÖLÜM FRAGMANI VE YENİ BÖLÜM DETAYLARI

Show TV'nin beğeniyle izlenen dizisi Kalp Atışı’nın 5. bölüm tanıtımı yayınlandı. Mehmet’in Selim’in karşısına geçip; Eylül’e karşı duyguları olduğunu iddia ettiği, Bahar’ın “Ali hocayı ilk önce ben gördüm, ben öptüm ve ben evleneceğim” diyerek kıskançlık krizine girdiği tanıtımda Ali Asaf’ın kendisinden kaçan Eylül’le asansörde yakınlaştığı sahneler büyük ilgi uyandırdı.

KALP ATIŞI'NIN BU AKŞAM YAYINLANAN 4. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Kalp Atışı’nın bu akşam ekrana gelen dördüncü bölümünde,

Hastanede yaşanan tehlikeli gecede Eylül’ü yerde kanlı bir şekilde görünce panikleyen Ali Asaf, Eylül’ü koruyamadığı gerekçesiyle Oğuz’u suçladı. Eylül, 10 yıldır ulaşamadığı Mehmet’i hastanede karşısında görünce gözlerine inanamadı ve ona hesap sordu.

Aynı zamana denk gelen ve hastane için geleneksel sayılan “hamsi akını” Karadenizli iki aile arasında yaşanan hem çatışmayı, hem de büyük aşkı gözler önüne serdi. Eylül’e olan duygularından emin olan Ali Asaf, Selim’e; Eylül’den vazgeçmeyeceğini söyledi. Bahar tarafında ise işler iyi gitmedi; acile gelen hastayı kurtaramadığını gören babası onu başarısızlıkla suçladı.

Bunun üzerine hastanenin ortağı olan dedesi, hastanenin kar amaçlı planı için son kozu olarak Bahar’ın Ali Asaf’la evlenmesini istedi. Ciddi bir ameliyatı daha başarıyla tamamlayan Ali Asaf, Eylül’ün kalbini bir kez daha fethetti.

Unutulmaz “Dance me to the end of love “ şarkısı eşliğinde Ali Asaf’la Eylül’ün büyük bir tutkuyla yağmur altında dans ettiği romantik final sahnesi ise izleyenleri ekran başına kilitledi.

Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Yusuf Pirhasan’ın yaptığı Kalp Atışı’nın başrollerinde; Gökhan Alkan ve Öykü Karayel’e Ege Kökenli, Ali Burak Ceylan, Hakan Gerçek, Fatih Dönmez, Barış Aytaç, Metin Coşkun, Devrim Atmaca, Hasan Şahintürk, Selahattin Paşalı, Başar Doğusoy, Burcu Türünz, Ceylan Ceylan, Erdem Kaynarca ve Vedat Erincin eşlik ediyor.

Kalp Atışı’nın merakla beklenen yeni bölümü 28 Temmuz Cuma günü saat 20.00'de Show TV'de!

KALP ATIŞI OYUNCULARI

Gökhan Alkan (Ali Asaf Denizoğlu karakteri)

Öykü Karayel (Eylül Erdem karakteri)

Ege Kökenli (Bahar Tunç karakteri)

Ali Burak Ceylan (Oğuz Dağçakrak karakteri)

Hakan Gerçek (Doktor Sinan Tunç karakteri)

Fatih Dönmez (Doktor Selim Can karakteri)

Barış Aytaç (Fatih Yılmaz karakteri)

Burcu Türünz (Esma Sancak karakteri)

Başar Doğusoy (Samet Tok karakteri)

Selahattin Paşalı (Alp Sungur karakteri)

Ceylan Ceylan (Yasemin Altıntaşlı karakteri)

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Kalp Atışı 5. Bölüm Fragmanı

Kalp Atışı oyuncuları