'Şoför Nebahat' karakteriyle tanınan oyuncu Sezer Sezin son yolculuğuna uğurlanıyor

4 | 10

Gözyaşları içinde konuşan Sezer Sezin'in kızı Ayşegül İlsever, "Çok güzel yaşadı son gününe kadar çok keyifliydi. Yoğum bakıma yatmadan bir hafta evvel 'I love Paris in summer' şarkısını herhalde 30 versiyon falan söyledi. Tam bir sanatçıydı, çok düşündük töreni yapsak mı yapmasak mı? İstanbul çok boş insanlar yok, yaz. Fakat bu kadar sanata bağlı bir sanatçıyı da sahneden uğurlamanın doğru olduğuna ailecek karar verdik. Benim bir yarım gitti. Hepinize burada olduğunuz için teşekkür ediyorum. Benim hep kalbimde olacak onu da biliyorum, hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.