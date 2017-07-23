SHOW TV'de yayınlanmaya başlayan ve Salı akşamları ekranlara gelen Rüya dizisi için izleyiciler ikinci bölümü bekliyor. İkinci bölüm için meraklı bekleyişini sürdüren izleyiciler "Rüya 2. bölüm ne zaman?" diye soruyor. İşte Rüya 2. bölüm fragmanı ve Rüya oyuncuları...

RÜYA 2. BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Elif ve Bulut aşklarına sahip çıkıyor.

RÜYA'NIN İLK BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANMIŞTI?

18 Temmuz Salı günü yayınlanan ilk bölümüyle izleyiciyle buluşan Rüya, izleyicilerden tam not aldı. SHOW TV'de Salı akşamları ekranlara gelecek olan Rüya'nın ilk bölümünde neler yaşanmıştı?

Hayatı üvey anne zulmü altında geçen Elif’in hayatı, yakın arkadaşı Yıldız’ın ısrarı ile mağaza asistanı olarak çalıştıkları markanın İstanbul defilesine katılması ile tamamen değişir. İki arkadaşın kendilerini olmadıkları insanlar gibi tanıttığı o büyülü gecede Elif ve markanın başarılı ve yakışıklı veliahdı Bulut birbirine ilk görüşte aşık olur.

Bulut Elif’in gerçek kimliğini öğrenir ve rüya gibi başlayan aşkları kabusa döner. Bulut’un sahtekarlıkla suçladığı ve terk ettiği Elif’in hayatta tutunduğu son dalda böylece elinden kayar. Üvey annesi alacağı iki daire karşılığı onu 50 yaşındaki bir müteahhitle evlendirmek ister.

Elif’i içine düştüğü bu durumdan kurtarabilecek tek kişi ise Bulut’tur! Yaşadıkları masum aşkı ailelerine karşı savunmak zorunda kalan Elif ve Bulut’u bekleyen daha büyük bir tehlike vardır, Alaz Noyan.

Öldü sandığı babasının Cihan Giray, yıllardır emrinde çalıştığı Bulut’unsa aslında öz kardeşi olduğunu öğrenen Alaz’ın intikam ateşi önüne çıkan her şeyi yakacaktır. İstanbul’u mesken tutan bu hikayede aşk mı kazanacak yoksa intikam mı?

RÜYA DİZİ HİKAYESİ

Hayallerinde tasarımcı olmak isteyen Elif, zengin dünyanın tekstil veliahtı Bulut Giray'la tanışır ve sonsuz aşkımız burada başlar. Ancak bu aşkın önünde o kadar çok engel vardır ki! Elif'in üvey annesi tarafından kendinden yaşça büyük inşaatçı Selami ile evlendirilmek istenmesi bunların en başında gelir.

Üvey anne fettan Gülendam kendi geleceğini güvence altına almak için daire karşılığı Elif'i satmak istemektedir. İşsiz babasının sıkıntıları, vurdumduymaz abisinin sorumsuzlukları, üvey kız kardeşinin kıskançlıkları ve tüm evin geçimini sağlamaya çalışması Elif'in tüm hayallerine engel olmaktadır.

Elif'in bu sonsuz aşkı yaşamaya hakkı yoktur ancak Bulut Giray da Elif 'i kolay kolay bırakacak bir genç değildir. Zengin bir ailenin veliahtı olan Bulut’un annesinin cemiyet hayatından çocukluk arkadaşı Şahika ile evlenmesi istenir. Fakat Bulut, Elif’le evlenmekte kararlıdır.

İki aşığın önündeki engeller bununla da bitmez. Bulut'un babasının yıllar önceki ilişkisinden olan erkek kardeşi Alaz'ın tüm ailenin hayatını mahvedecek planları vardır. Peki, bu iki sevgili tüm bu planlara ve kötülüklere karşı ne yapacaklardır?

RÜYA OYUNCU KADROSU

HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE (Elif Ardalı karakteri)

CEYHUN MENGİROĞLU (Bulut Giray karakteri)

ULAŞ TUNA ASTEPE (Alaz Noyan karakteri)

ÖZGE ÖZDER (Ruhşan Giray karakteri)

ATİLLA SARAL (Cihan Giray karakteri)

ÖZGE SEZİNCE (Gülendam Büküm Ardalı karakteri)

TURGUT TUNÇALP (Faysal Ardalı karakteri)

BUSE VAROL (Şahika Aslan karakteri)

FUNDA BOSTANLIK (Yıldız Akarsu karakteri)

GONCAGÜL SUNAR (Vuslat Akarsu karakteri)

EMİR ÇUBUKÇU (İnan Ardalı karakteri)

DEVRİM ÖZKAN (İpek Giray karakteri)

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Rüya 2. bölüm fragmanı

rüya oyuncuları