Adı Efsane 24. bölüm fragmanında Hakan ve Naz yakınlaşıyor!

Oyuncu kadrosunda Cem Yiğit Üzümoğlu, Baran Bölükbaşı, Şenay Gürler, Hakan Ummak, Kaan Sevi, Ferit Kaya, Burak Aybastı, Simay Barlas, Özgü Kaya ve Emre Bey'in yer aldığı Adı Efsane, 24. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümünde Hakan ve Naz yakınlaşmaya başlıyor. İşte Adı Efsane 24. bölüm fragmanı ve özeti...

REYHAN, SİNAN'A NAZ İLE GÖRÜŞMEMESİNİ SÖYLÜYOR

Fiko’nun vurulması tayfayı derinden etkileyecek. Hakan, Ozan’a Fiko’yu kendi pis dünyasına bulaştırmamasını söyler ancak Ozan’ın Fiko’dan uzak durmaya niyeti yoktur.

Ali ve Sadık iş arayışlarına devam etmektedir. Bir dizide figüran olarak iş bulan ikili şöhret hayallerine kapılır. Ancak bu hayaller çok uzun sürmez ve kendilerini bambaşka bir yerde çalışırken bulurlar.

Diğer yandan Reyhan, Naz ile Sinan arasında kurulan bağdan rahatsız olmaya başlar. Sinan'ın karşısına dikilen Reyhan, Sinan’a Naz ile görüşmemesini söyler.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE SİNAN MAHALLEYE GELMİŞTİ

Seyfi’nin borçları yüzünden gelen icra Hakan’ı büyük bir sorumluluğa sürükler. Parasızlık her yerden sıkıştırmaya başlayınca Ali ve Sado da kendilerine iş aramaya başlarlar.

Öte yandan Sinan’ın geri dönmesi geçmişin sıkıntılarını su üstüne çıkarırken, tüm dengeleri de değiştirir. Reyhan’ın babadan kalma evine alıcı çıkar. Ancak, bu alıcılar Reyhan’ın başına bela olurlar.

Hakan, Ozan ve Fiko duruma müdahale eder; fakat, bu müdahale, işi çok başka bir boyuta sürükler.

Adı Efsane

Adı Efsane 24. bölüm fragmanı