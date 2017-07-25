Oyuncu kadrosunda Can Yaman, Özge Gürel, Hakan Kurtaş ve Necip Memili gibi isimlerin yer aldığı Dolunay, 4. bölümüyle bu akşam 20:00'de izleyicisiyle buluşuyor. Dizinin bu haftaki bölümünde Nazlı ve Ferit arasındaki buzlar eriyecek mi? İşte Dolunay 4. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair ipuçları...

FERİT, BULUT'U GERİ ALMAK İÇİN SEFERBER OLUYOR

Bulut’un vesayetinin Demet’e geçmesi Ferit ve Nazlı’yı derinden sarsar. Ferit Bulut’u geri almak ve sızıntıyı yapanı bulmak için bütün güçleri seferber eder. Nazlı bu süreçte Ferit’in en büyük destekçisi olacaktır.

Bu dayanışma Nazlı ve Ferit arasındaki buzların erimesi için yeterli midir? Diğer yandan Deniz de ablasının bu hamlesinden hoşlanmamıştır. Bu süreçte Bulut’a destek olmak için Nazlı’yla iş birliği yapacaktır.

Bu işbirliği Deniz ve Nazlı’nın yakınlaşmalarını sağlar. Demet Ferit’e olan duyguları ve intikam isteği arasında gidip gelirken Hakan’ın tek bir hedefi vardır. Fatoş ise sırrının açığa çıkması üzerine Tarık’tan hiç beklemediği bir tepki görür.

GEÇTİĞİMİZ HAFTAKİ BÖLÜMDE FERİT VE NAZLI İŞ BİRLİĞİ YAPMIŞTI

Zeynep ve Demir'in kaybı bütün aileyi derinden sarsmıştır. Nazlı ve Ferit Bulut'un iyiliği için işbirliği yaparlar. Fakat o dolunaylı geceden sonra her şey eskisi gibi olabilecek midir?

Öte yandan Nazlı, Deniz'i hayata bağlarken kendine de bağladığının farkında değildir. Hakan gizli planlarını harekete geçirmek için doğru zamanı bekler. Demet'in Ferit'e olan öfkesi hem Hakan'ı kıskandırır hem de planlarında ona yardımcı olur.

Fatoş, Engin'e karşı dürüst olmak istedikçe işler daha da karmaşık bir hal alır. Alya hiç beklemediği bir şekilde kendisini Nazlı ve Fatoş'un hayatlarının ortasında bulacaktır. Asuman’ın sorumsuzluğu Nazlı'yı zor durumda bırakır.

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Dolunay 4. bölüm fragmanı